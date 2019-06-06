ЕС упростил процедуру выдачи шенгенских виз

Совет Евросоюза одобрил поправки к кодексу о выдаче шенгенских виз, говорится в сообщении на сайте организации. Согласно новым правилам, на визу можно подавать максимум за шесть месяцев (ранее за три) и минимум за 15 дней.

Еще одно изменение коснулось заполнения заявки на визу, теперь это можно сделать в электронном виде. «Чтобы государства-члены могли лучше покрывать расходы на оформление визы, не создавая препятствий для заявителей, визовый сбор будет увеличен до €80. Регламент также вводит механизм пересмотра каждые три года необходимости изменения платы за визу»,— говорится в заявлении.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что в консульские учреждения Евросоюза за шенгенской визой в 2018 году россияне обратились 3,7 млн раз, что на 5% меньше, чем в 2017 году. Всего в консульства обращались за визой 16 млн раз, а документов было выдано около 14,3 млн штук.

О том, какие страны Европы наиболее благосклонны к российским соискателям визы, читайте в публикации “Ъ”.