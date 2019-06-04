«Рокетмен» для младшего возраста

Выходит в прокат фильм Декстера Флетчера «Рокетмен» — музыкальная фантазия, в основу которой легла биография Элтона Джона. Предыдущей работой Флетчера была «Богемская рапсодия», которую он доделывал после ухода из проекта Брайана Сингера. Посмотрев «Рокетмена», Борис Барабанов решил, что если Queen, по всей видимости, держали режиссера в ежовых рукавицах, то Элтон Джон, напротив, предоставил ему полную творческую свободу.

Вскоре после российской премьеры фильма «Рокетмен» разразился скандал. Выяснилось, что фильм подвергся цензурным правкам, причем по инициативе прокатной компании «Централ Партнершип» (ЦПШ) и, надо полагать, с молчаливого согласия мирового прокатчика — компании «Парамаунт». Элтон Джон заявил, что узнал о купюрах в российской версии «из вторых рук» и был лишен возможности «бороться» с цензурой в отношении фильма. Лента была цензурирована, несмотря на то что ей и так был присвоен рейтинг 18+, более того, сам Элтон Джон настоял на рейтинге R для мирового проката, то есть сознательно лишил свое детище части зрителей, например в США — всех моложе 21 года.

Для музыканта было важно создать не блокбастер, но фильм-исповедь, объясняющий, почему он и его музыка именно такие. Российские прокатчики все решили за Элтона Джона и за зрителей.

Были вырезаны сцены приема наркотиков, которых полно на наших экранах в других картинах, сцена секса между Элтоном Джоном (Тэрон Эджертон) и его менеджером Джоном Ридом (Ричард Мэдден), снятая весьма целомудренно, сцена измены Рида у бассейна и все поцелуи между мужчинами. Удаленные сцены, которые и эротическими-то не назовешь, многое объясняют в отношениях между музыкантом и его партнером. А эта сюжетная линия — одна из главных в фильме. Наконец, чудовищное решение ЦПШ убрать финальный титр о том, что Элтон Джон все же обрел свою любовь (в лице Дэвида Ферниша, с которым живет 26 лет, из них 14 — в законном браке).

Весь фильм — это ответ матери героя, которая считала, что, будучи геем, он никогда не найдет любовь. Удалить титр значило убить историю. Говорить о том, что без «этих сцен» можно обойтись, неверно. Вы просто-напросто идете на другой фильм.

Впрочем, и его стоит посмотреть.

«Рокетмен» переворачивает наши представления о киномюзикле. Это сплав байопика, следующего биографической канве, и мюзикла, то есть фантазии. Мы привыкли к тому, что в большинстве случаев, когда звучат песни, сюжетное действие останавливается. В «Рокетмене» каждый музыкальный номер со всеми танцами и спецэффектами — продолжение сюжета.

Песни, использованные в фильме «Рокетмен»,— это хорошо знакомый поклонникам музыканта набор «the best of», который бесконечно тиражируется в разного рода сборниках и лежит в основе концертных сет-листов. Публика привыкла воспринимать эти песни как вечнозеленые поп-хиты.

В «Рокетмене» Элтон Джон убедительно доказывает, что шлягер может быть продолжением жизни, рассказом о сложных и болезненных вещах. Даже если под него танцует весь мир.

Фильм «Рокетмен» уже сравнивают с «Богемской рапсодией», благо Элтон Джон и Фредди Меркьюри — равновеликие фигуры. Музыкальная ткань «Рокетмена» сложнее, недаром в первой части фильма авторы рассказывают о том, насколько легко давалась юному Реджинальду Дуайту классика, какой цепкой была его музыкальная память. Помимо песен, переписанных близко к оригинальным версиям с вокалом Тэрона Эджертона, в фильме есть множество совершенно фантастических вариаций на темы известных хитов Элтона Джона, от мелодий, сыгранных одним пальцем на простом домашнем фортепиано, до роскошных оркестровых версий и дискотрактовок (саундтрек «Рокетмена» спродюсировал Джайлс Мартин, сын продюсера The Beatles Джорджа Мартина). В «Богемской рапсодии» звучат преимущественно оригинальные версии песен Queen, не вызывающие никаких эмоций, кроме естественного желания подпеть, как в караоке.

Исполнитель роли Фредди Меркьюри Рами Малек, получивший за нее «Оскар», по сравнению с Тэроном Эджертоном — картонная фигура из супермаркета. Не только вокальная, но и актерская работа Тэрона Эджертона — настоящий прорыв (впрочем, Малек в «Рапсодии» не пел вовсе). Оба актера натуралы, но если Малек в лучшем случае вызывает улыбку, то уровень перевоплощения Тэрона Эджертона способен тронуть до глубины души самого отпетого гомофоба. Малек копирует картинку, Эджертон играет мечту о любви и обретении себя. Здесь стоит обязательно упомянуть юного Мэттью Илсли, который исполнил роль Элтона Джона в детстве. Он ничуть не уступает в мастерстве коллеге Эджертону.

Есть подозрение, что кассовых рекордов, сравнимых с фильмом о группе Queen, «Рокетмен» не установит, причем не только в России. Дело не только в рейтинге R и цензуре, которая создала вокруг фильма негативный информационный фон. Дело в том, что и фильм, и персонаж, и музыкальное решение чуть более сложны, чем того требует предмет массового помешательства. Декстер Флетчер не высек своего героя из мрамора, он смешал его из слез, блесток, кокаина и водки и хорошенько взболтал, он поселил в его душе бесконечные сомнения и порочные страсти. Скорее всего, в прокате «Рокетмен» не переплюнет «Богемскую рапсодию», зато Элтон Джон снова заработает на своих песнях. Он уже в выигрыше, хотя бы в силу того, что жив.