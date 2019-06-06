Коммунального вице-мэра Геленджика привлекли к административной ответственности

В отношении заместителя главы Геленджика по вопросам ЖКХ, промышленности, транспорта, связи и экологии возбуждено административное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ). Как сообщили в краевой прокуратуре, чиновник не обеспечено объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений в соответствии с Федеральным законодательством.

По итогам рассмотрения дела вице-мэру назначен штраф, сумма которого не называется. Согласно санкциям статьи 5.59 КоАП РФ предполагается штраф от пяти до десяти тыс. руб. По информации официального сайта администрации Геленджика заместителем главы курорта по вопросам ЖКХ значится Максим Климов.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что в отношении замначальника управления ЖКХ администрации Геленджика возбуждено уголовное дело за предоставление заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Василий Хитрых