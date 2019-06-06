В развитие Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей вложат 87 млрд рублей

Министерство промышленности и торговли РФ, Пермский край и Верхнекамская калийная компания (ЗАО «ВКК»), входящая в группу «Акрон», подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) о создании промышленного производства «Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае мощностью 2 млн тонн хлористого калия в год». Как сообщает пресс-служба краевого правительства, контракт, подписанный на Петербургском международном экономическом форуме, регламентирует специальные меры стимулирования деятельности ЗАО «ВКК» в сфере промышленности на стабильных и фиксированных условиях. Общий объем инвестиций в проект составит 87 млрд руб.

«Освоение месторождения калийно-магниевых солей и строительство современного горно-обогатительного комплекса — это значимый момент как для промышленности, так и для региона. Контракт будет регламентировать специальные меры стимулирования деятельности компании в сфере промышленности на стабильных и фиксированных условиях, а также позволит создать новые рабочие места»,— заявил министр промышленности РФ Денис Мантуров.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, новое производство ВКК — экспортно ориентированный проект, который позволит получить первую партию продукции уже в 2023 году. «Для Пермского края это в первую очередь важно потому, что мы рассчитываем на создание инвестором новых, высокооплачиваемых рабочих мест»,— подчеркнул глава региона.

«В 2018 году Группа „Акрон“ приступила к активной фазе реализации калийного проекта. В настоящее время он идет опережающими темпами. Проходка вертикальных шахтных стволов выполнена более чем на 50%. Заключение специального инвестиционного контракта обеспечит реализацию проекта в заявленные сроки, а также поддержит его в первые годы после запуска в промышленную эксплуатацию»,— отметил председатель совета директоров ПАО «Акрон» Александр Попов.

ЗАО «ВКК» реализует инвестиционный проект по строительству нового горно-обогатительного комплекса «Талицкий ГОК» в г. Березники мощностью 2 млн тонн в год хлористого калия (годовой объемом добычи руды 7,5 млн тонн). Общий объем инвестиций в проект составляет около 2,5 млрд долларов США (с учетом ранее понесенных расходов и НДС).