Компания из Тольятти подозревается в создании финансовой пирамиды и ущербе в 3 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности по привлечению денежных средств (ч. 1 ст. 172.2 УК РФ) в отношении «Фабрика Продуктов ВС» из Тольятти. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В офисе организации в Тольятти был организован прием средств от пайщиков кооператива по договорам инвестиционного займа с обещанием выплаты от 13 до 20 % годовых за их использование. Фактически же компания функционировала по принципу финансовой пирамиды»,– говорится в сообщении.

В частности, организация не занималась инвестиционной деятельностью и выплачивала первым вкладчикам доходы из средств, которые поступали в нее от новых пайщиков. Чтобы убедить потерпевших в законности работы кооператива, компания предлагала клиентам участвовать в программах «Рождественская», «Семейная» и «Стабильный доход». В дальнейшем «Фабрика Продуктов ВС» открыла «столы заказов» в Самарской области, а также в Оренбурге, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Тагиле, Казани и Ульяновске.

Кроме того, компания рекламировала свою работу в СМИ и на транспорте. Общую сумму нанесенного организацией ущерба 8 жителям Самарской области с мая 2018 года по февраль текущего года правоохранители оценили на сумму более 3 млн руб.

Георгий Портнов