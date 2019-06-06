В Нижнем Новгороде появится система городского велопроката

Нижегородская область подписала соглашение с ВТБ о сотрудничестве при создании системы общественного велопроката в областном центре, сообщает пресс-служба правительства региона. Всего за пять лет в городе-миллионнике планируется установить 60 велостанций и 600 велосипедов. Сервис рассчитывают запустить в следующем году.

«ВТБ заинтересован в популяризации здорового образа жизни и готов расширять географию присутствия проекта “Велобайк” в регионах», – заявил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.

Сейчас проект работает в Москве. Желающему воспользоваться велосипедом необходимо зарегистрироваться в приложении или на терминале станции и оплатить прокат на час, сутки или другой период. Вернуть велосипед можно на любую свободную станцию.

Анастасия Еремина