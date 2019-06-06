ЛУКОЙЛ подал финальную заявку на покупку завода «Аммоний» в Менделеевске

ЛУКОЙЛ рассчитывает приобрести завод удобрений «Аммоний» в Менделеевске и уже подал финальную заявку на покупку предприятия, сообщил «Интерфакс» первый вице-президент компании Александр Матыцын.

Как писал “Ъ-Казань”, о возможной покупке актива ЛУКОЙЛом стало известно в начале апреля. Однако позже первый исполнительный вице-президент ЛУКОЙЛ Равиль Маганов заявил, что компания не намерена покупать «Аммоний». Некоторые источники также утверждали, что у компании изначально не было серьезного намерения заходить в актив, а заявка была подана номинально с очень низкой ценой.

Ранее планировалось завершить продажу в июне этого года, однако сроки подачи заявок на участие в закрытом аукционе были продлены. По словам источников, акционеры не могут договориться об условиях сделки.

Завод оценивается до $1 млрд. Однако, как писал “Ъ-Казань”, стоимость могут скорректировать после всестороннего исследования объекта инвестирования, в частности, его положения на рынке, рисков и финансового состояния.

Помимо ЛУКОЙЛа покупателями предприятия могут стать крупнейший в России производитель удобрений «Еврохим» Андрея Мельниченко или миллиардер, владелец кемеровского «Азота» Роман Троценко. Как писал “Ъ-Казань”, также власти Татарстана ищут местного инвестора, чтобы сохранить управление активом в республике.

Вероятнее всего, сделка может пройти через процедуру банкротства либо оздоровления. Однако власти Татарстана заявили, что «не заинтересованы в болезненном банкротстве предприятия».

«Аммоний» создан в 2016 году на базе Новоменделеевского химического завода. Основными акционерами являются ООО «Татаммоний» (52,9%), ВЭБ (22,8%) и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (24,3%). Стоимость проекта в 2015 году составляла около $2 млрд. Большую часть инвестиций ВЭБ привлек у японских банков, но после резкого роста курса доллара «Аммоний» не смог обслуживать займы. В 2017 году выручка компании составляла 16 млрд руб., непокрытый убыток на конец года — около 38 млрд руб.

“Ъ-Казань”