Нефть вышла из бюджета

Во вторник рублевая цена российской нефти Urals после четырехмесячного перерыва опустилась ниже уровня, заложенного в бюджете,— 4,1 тыс. руб. за баррель. С середины мая нефть в российской валюте подешевела почти на 18%. Однако чтобы негативно отразиться на показателях бюджета, на этих значениях котировкам нефти придется задержаться до следующего года.

Третью неделю подряд стремительно снижается рублевая цена российской нефти. Во вторник стоимость нефти Urals впервые с начала февраля приблизилась к уровню 4 тыс. руб. за баррель, потеряв относительно закрытия понедельника 4%. К 19:00 цена закрепилась чуть ниже отметки 4,1 тыс. руб. за баррель.

За три недели почти непрерывного снижения рублевая цена упала почти на 16%.

Столь сильного падения не наблюдалось с ноября 2018 года, когда цены упали на 16,5%, до 3,9 тыс. руб. за баррель.

Возвращению рублевой стоимости нефти к многомесячному минимуму способствовало общее падение цен на европейском рынке нефти. По данным агентства Reuters, за последние три недели стоимость российской нефти Urals упала более чем на 17%, до $63 за баррель — минимального значения с 8 марта. «Медвежьей» игре способствуют опасения инвесторов относительно непредсказуемости внешнеэкономической политики США, после того как на прошлой неделе президент страны Дональд Трамп ввел пошлины в отношении товаров из Мексики. «Принимая во внимание элемент неожиданности и непредсказуемости последних событий, растут риски торможения глобальной экономики и спроса на нефть»,— отмечает главный макроэкономист Julius Baer Норберт Рюкер.

Ситуация усугубляется низкой корреляцией курса российской валюты с долларовыми ценами на нефть.

В ходе торгов во вторник курс доллара на Московской бирже опускался до отметки 65,08 руб./$, а по итогам основной сессии составил 65,24 руб./$. Это на 10 коп. ниже закрытия понедельника и всего на 46 коп. выше значений трехнедельной давности. Текущая слабая реакция рубля на снижение нефтяных цен вызвана сохранением умеренного спроса на рублевые активы со стороны нерезидентов, отсутствием масштабных погашений внешнего долга в ближайшее время. «Международные инвесторы стали более избирательными в отношении аллокации капитала на развивающихся рынках. Но российский сегмент пока остается явно в фаворитах, особенно если посмотреть минимальный уровень доходностей казначейских обязательств, который сигнализирует о неприятии риска инвесторами»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Складывающаяся ситуация на рынке неблагоприятна для бюджета, который сверстан исходя из цены на российскую нефть на уровне 4,13 тыс. руб. за баррель. Однако для бюджета важна средняя величина за длительный период, а она даже с учетом последнего снижения составляет с начала года выше — 4,36 тыс. руб. за баррель.

Если цены останутся на текущем уровне до конца года, то средний показатель все равно окажется вблизи 4,15–4,2 тыс. руб. за баррель.

«Получается, каких-либо значимых рисков для бюджета текущая коррекция рублевой цены на нефть не несет, профицит по итогам года, по нашим текущим прогнозам, может составить около 2% ВВП»,— отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. По словам Владимира Евстифеева, официальный профицит в размере 1,8% ВВП позволяет амортизировать риски 10–15-процентного снижения цены нефти от заложенного в бюджет значения.

Александр Новак, министр энергетики РФ, в интервью газете Asharq Al-Awsat 22 мая 2019 года Объем добычи сланцевой нефти в США довольно чувствителен к цене на нефть

С учетом сохраняющихся негативных настроений на нефтяном рынке дальнейшее падение цен возможно, но аналитики сомневаются, что оно будет значительным, поскольку помимо внешнеэкономической политики США для нефтяного рынка важны и другие фундаментальные факторы, такие как падение поставок нефти из Ирана и действие сделки ОПЕК+. По данным агентства Bloomberg, в мае экспорт иранской нефти составил всего 0,2 млн баррелей в сутки, что на 1,3 млн меньше показателя марта. «Если текущие опасения по поводу мировой экономики окажутся завышенными, котировки сырья могут "зацепиться" за историю с санкциями против Ирана и ограничениями в объемах предложения»,— отмечает Норберт Рюкер. По словам стратега по операциям на товарно-сырьевых рынках Сбербанка Михаила Шейбе, важным фактором для нефтяного рынка являются комментарии министра энергетики Саудовской Аравии, который в интервью изданию Arab News заявил, что королевство «сделает все необходимое, чтобы поддержать стабильность рынка после июня». «Такая позиция королевства на фоне недавнего падения цен на нефть, безусловно, повышает вероятность того, что на заседании в Вене соглашение ОПЕК+ будет продлено на второе полугодие»,— отмечает Михаил Шейбе.

Виталий Гайдаев