Папа римский примет Путина в Ватикане 4 июля

Папа римский Франциск 4 июля примет президента России Владимира Путина. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя папы Алессандро Джизотти.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. «Действительно, готовится поездка и контакты Путина в Риме, и в рамках этой поездки также планируется аудиенция у папы»,— сказал он журналистам.
Это будет уже третья встреча господина Путина с папой римским в Ватикане. Первая состоялась в ноябре 2013 года, вторая — два года спустя в июне 2015 года.
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