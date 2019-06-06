«Около 100 человек пробежали по центральным улицам Петербурга»

Петербургский экономический форум в этом году начался с забега. Утром перед началом деловой программы участники пробежали 5 км по центральным улицам города. Вместе с ними дистанцию преодолел и корреспондент «Ъ FM» Владимир Расулов.

— Как это все проходило? Кто принимал участие в забеге?

— В целом около 100 человек пробежали 5 км по центральным улицам Петербурга, и среди известных участников форума можно было выделить, например, врио губернатора Курской области Романа Старовойта, человек, который раньше возглавлял «Росавтодор», также Николая Никифорова, бывшего министра связи и массовых коммуникаций России, а ныне независимого члена совета директоров Магнитогорского металлургического комбината. Кроме того, вместе со мной, практически через несколько минут, финишировал и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

— В сети появилось видео, где по улицам Петербурга бежит бывший президент Франции Николя Саркози. Но у него не было никаких атрибутов участников забега. Ты не видел его?

— Нет, Николя Саркози, совершил пробежку, если я не ошибаюсь, в Михайловском парке. Но он не участвовал непосредственно в вот забеге SPIEF Race, и, видимо, его беговая программа несколько отличалась от той, что прошла непосредственно перед началом форума. Известные участники финишировали, в общем-то, с довольно неплохими результатами, но в тройке лидеров тех, кто непосредственно был заявлен как участник форума, известных не оказалось. Также была тройка категории СМИ и World Class. Сама дистанция была довольно любопытной: помимо того, что человек бежит, он мог еще посмотреть на центральные улицы Петербурга, поскольку часть набережных была перекрыта, можно было увидеть и саму Неву, и даже часть Невского проспекта перекрыли ради этого 5-километрового забега.

— В каком режиме сейчас живет Санкт-Петербург? Насколько серьезные ограничения действуют? Где еще перекрытия? Как организованы меры безопасности, много ли полиции?

— Уже практически традиционно для времени проведения форума пробки в городе довольно заметны, хотя еще накануне днем и вечером было достаточно свободно на дорогах, но сегодня из-за большого количества в том числе делегаций добираться до места проведения форума, а это в 20 км от центра города, довольно проблематично. Мы с коллегами ехали примерно час. Дороги частично перекрыты по ходу движения, но не целиком, то есть на том же такси можно добраться до форума, но к центральным воротам подъехать невозможно, потому что дежурят сотрудники ГИБДД, и рядом припаркованы автомобили ОМОНа и Росгвардии.

Беседовала Наталья Жданова