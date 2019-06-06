Пайки пошли в дело

Как стало известно “Ъ”, начпрод 381-го гвардейского артиллерийского Варшавского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка капитан Денис Жиров обвиняется в хищении продовольствия в составе организованной группы лиц. Офицер признал, что решил продать наборы сухих пайков «на гражданку», поскольку обнаружил на складе их избыток, а вырученные средства он намеревался потратить на нужды воинской части. Однако контрразведчики и полицейские помешали реализации «военного плана». Следствие полагает, что капитан нанес Министерству обороны РФ ущерб на сумму 450 тыс. руб.

По информации “Ъ”, 314-й военный следственный отдел Следственного комитета России расследует уголовное дело начальника продовольственной службы 381-го гвардейского артиллерийского Варшавского полка (в/ч 24390) 30-летнего капитана Дениса Жирова. Офицер обвиняется в присвоении и растрате 756 комплектов индивидуальных рационов питания (ИРП), принадлежащих Минобороны, общей стоимостью 450 тыс. руб. (ст. 160 УК РФ). По решению суда Денис Жиров взят под стражу до 6 июля.

Его адвокат Владислав Бражников, не согласившись с такой мерой пресечения, обжаловал ее в Северо-Кавказском окружном военном суде, однако апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобу защитника.

Господин Бражников рассказал “Ъ”, что Денис Жиров раскаялся и частично признал вину.

«Мой клиент написал явку с повинной, где сообщил следователю, что, обнаружив в воинской части излишки сухпайков, попросил начальника склада подыскать человека, который приобретет комплекты ИРП, что тот и сделал»,— пояснил адвокат. Он добавил, что Денис Жиров не признает обвинения в организованной преступной группе. По словам адвоката, его подзащитный намеревался средства, вырученные от продажи сухпайков, направить на нужды воинской части.

От источника, близкого к следствию, “Ъ” стало известно, что сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с контрразведчиками в ходе спецоперации задержали 19 апреля на выезде из расположения в/ч 24390, дислоцирующейся в Мясниковском районе Ростовской области, машину, груженную 756 комплектами ИРП. Водитель автомобиля пояснил правоохранителям, кто продал ему сухпайки. На месте происшествия был составлен протокол, опечатаны склад в/ч и кабинеты начальников склада и продовольственной службы, изъята финансовая документация. Офицеры, причастные к хищению, были отстранены от службы, а спустя две недели их задержали по подозрению в причастности к хищению имущества Минобороны. Ростовский гарнизонный военный суд по ходатайству следователя Дениса Жирова арестовал, а начальника склада Ивана Лихвана поместил под домашний арест.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону