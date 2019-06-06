Власти Удмуртии планируют увеличить экспорт сельхозпродукции до $100 млн к 2024 году

К 2024 году в Удмуртии планируют довести годовой объем экспорта сельхозпродукции до $100 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

«Цель к 2024 году — $10 млн — это не цель, безусловно. Мы должны выйти на $100 млн плюс, и это не прогноз. Надо провести инвентаризацию наших предпринимателей агропромышленного комплекса, важно, чтобы они поверили в себя, а мы им помогли выйти на экспортный рынок»,— заявил господин Бречалов.

Напомним, что по итогам 2018 года объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса составили $2,4 млн. Это на $630 тыс. больше значения 2017 года, которое составляло $1,77 млн.