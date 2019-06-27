Сегодня исполняется 50 лет председателю совета директоров ПАО «Акрон» Александру Попову

Его поздравляет заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов:

— Уважаемый Александр Валериевич! Поздравляю Вас с юбилеем! Весь Ваш жизненный путь говорит о том, что Вы — человек глубоко целеустремленный. Человек, который не боится препятствий, воспринимая их не как преграду, а как ступеньку вверх. Вы не только сами уверенно шагаете вперед, но и стремительными успехами Вашей компании подаете пример всему российскому бизнесу. Вы — несомненный лидер на своем профессиональном поприще: гибкий, прогрессивный, способный быстро мыслить в условиях резко меняющихся внешних факторов. Я желаю, чтобы все Ваши стремления воплощались в жизнь. Пусть планы на будущее с легкостью превращаются в отчеты о проделанной работе. А в Вашем доме всегда царят мир, любовь и взаимопонимание.

Оливер Хьюз Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 49 лет председателю правления Тинькофф-банка Оливеру Хьюзу

Его поздравляет председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин:

— Дорогой Оливер! Позволь от всей души поздравить тебя с днем рождения. Сегодня уже трудно представить себе российский банковский рынок без тех смелых решений и новаторских идей, которые появились здесь благодаря тебе. Всегда приятно иметь сильного конкурента, который не дает расслабиться, но не всем повезло иметь конкурента, который способен вдохновлять. Твое умение находить элегантные решения для сложных задач, способность создавать и вести за собой эффективные команды всегда восхищали меня! Желаю и дальше двигаться вперед, добиваясь ярких побед и покоряя новые, недоступные другим высоты. Здоровья, удачи и всего самого лучшего!

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