Минздрав предложил проводить диспансеризацию за сутки

Диспансеризация и все профосмотры граждан врачами должны проводиться в течение дня, считает Минздрав. Ведомство разработало соответствующий законопроект, он опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, проект направлен на «совершенствование проведения профилактического медосмотра» определенных групп взрослого населения. Принятие законопроекта не потребует дополнительного финансирования. Обсуждение инициативы продлится до 19 июня.

Напомним, Минтруд разрабатывает поправки к законодательству, которые увеличат ежегодный оплачиваемый отпуск россиян на один день для прохождения диспансеризации. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомству до 20 июня подготовить и представить правительству соответствующие предложения.

О запущенном в 2019 году медосмотре для пожилых читайте в материале “Ъ”.