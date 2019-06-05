Из-за полувагонов случился полный арест

Тверской районный суд Москвы заочно санкционировал арест Дмитрия Еремеева, бывшего гендиректора «УВЗ-Логистик» — дочерней компании Уралвагонзавода (УВЗ, входит в «Ростех»). Господин Еремеев объявлен в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями: по версии следствия, бизнесмен ранее заключал заведомо невыгодные для «УВЗ-Логистик» договоры о сдаче в аренду полувагонов, чем нанес компании многомиллиардный ущерб. Защита считает, что сдавать вагоны «по низким расценкам» приходилось из-за их перепроизводства на Уралвагонзаводе.

В начале судебного заседания представитель следственного департамента МВД РФ, который ведет это дело, попросил арестовать на два месяца в заочном порядке Дмитрия Еремеева, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1. ст. 201 УК РФ). Само уголовное дело было возбуждено по заявлению руководства «Ростеха» 16 октября 2018 года. Основанием послужила проведенная корпорацией проверка деятельности «УВЗ-Логистик» после того, как «Ростех» стал владельцем УВЗ. Проверяющие пришли к выводу, что прежний руководитель «УВЗ-Логистик» Дмитрий Еремеев заключил со структурой РЖД — АО «Федеральная грузовая компания» невыгодный контракт, по которому свыше 28 тыс. полувагонов были сданы в аренду по цене ниже рыночной. В результате, как посчитали проверяющие, компании были причинен ущерб на несколько миллиардов рублей.

Впрочем, в суде представитель следственного департамента Максим Шенко сообщил “Ъ”, что «размер ущерба еще уточняется».

На судебном заседании в обоснование необходимости ареста следователь привел стандартный для таких случаев набор доводов: что, находясь на свободе, Дмитрий Еремеев может и далее скрываться от следствия, оказывать давление на свидетелей или уничтожить доказательства. А с учетом того что господин Еремеев якобы не имеет сейчас легального источника дохода, он, по мнению следователя, «может продолжить занятие преступной деятельностью». Этот довод представитель следствия конкретизировать не стал, зато напомнил, что скрывшийся от следствия Дмитрий Еремеев был объявлен в декабре 2018 года в федеральный, а в мае этого года — и в международный розыск. А заочное обвинение беглецу было предъявлено 24 апреля 2019 года.

Прокурор полностью поддержала ходатайство следственного департамента. А адвокат Евгений Вагин лишь заявил, что выступает «против ходатайства, поскольку оно незаконно и необоснованно».

В ходе изучения материалов дела в суде также выяснилось, что корпорация «Ростех» признана по данному делу потерпевшей стороной и в случае задержания господина Еремеева имеет право предъявить к нему имущественные претензии. Сам бывший топ-менеджер в настоящее время находится в США, о чем суду сообщили защитники бизнесмена. А из оглашенной на заседании части оперативной справки следовало, что Дмитрий Еремеев покинул Россию не на самолете, а на Land Rover Discovery.

В итоге председательствующий судья Станислав Минин удовлетворил ходатайство следственного департамента МВД, согласившись с доводами Максима Шенко.

Адвокат Вагин категорически отказался комментировать заочный арест клиента.

Хотя и не стало опровергать распространенную ранее в СМИ версию о том, что Дмитрий Еремеев был вынужден сдавать полувагоны по заниженным расценкам, поскольку с 2014 года на рынке наблюдался их переизбыток в результате перепроизводства на УВЗ. При этом содержание этих вагонов на балансе «УВЗ-Логистик» (ныне переименовано в ООО «Модум-Транс») обходилось слишком дорого. Сдав же их в аренду, господин Еремеев якобы пытался увеличить доходность возглавляемой им компании.

Получить оперативно комментарий в «Ростехе» не удалось.

Алексей Соковнин