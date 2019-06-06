Соснова конфликта

В Большесосновском районе разгорелся серьезный политический конфликт. Депутаты местного земсобрания направили губернатору Прикамья обращение с просьбой отправить главу территории Вячеслава Буркова в отставку. Депутаты и администрация района разошлись во взглядах на проведение аукционов по дорожным работам. Народным избранникам не нравится также кадровая политика руководителя территории. Вячеслав Бурков считает доводы оппонентов безосновательными. Отметим, что попытка депутатов отправить в отставку предшественника господина Буркова оказалась удачной. Краевые власти утверждают, что осведомлены о конфликте.



Как стало известно “Ъ-Прикамье”, группа депутатов местного земсобрания направила губернатору Пермского края Максиму Решетникову письмо с просьбой отправить главу района Вячеслава Буркова в отставку. Председатель земского собрания Большесосновского района Дмитрий Логинов подтвердил отправку петиции. По его словам обращение за отставку главы района поддержали 10 из 16 депутатов земского собрания.

«Мы считаем, что глава не слышит пожелания депутатов и общественности. Принимает решения, ни с кем не консультируясь. Например, по непонятным для нас причинам из двенадцати школ, имеющих статус самостоятельных учреждений, под реорганизацию подпадают девять. Вячеслав Анатольевич (Бурков.— “Ъ-Прикамье”) говорит, что краевое правительство просит сделать часть школ структурными подразделениями крупных учебных заведений. Но на вопросы об изменении зарплаты педагогов, осуществлении хозяйственной деятельности в укрупненных школах, недополученном НДФЛ в бюджет мы ответов не получили»,— поделился спикер.

Кроме того, депутатов не устраивает кадровая политика администрации. «Были уволены люди, проработавшие в администрации не один год. А на их должности пришли специалисты из Пермского и Краснокамского районов»,— заявил Дмитрий Логинов.

Согласно уставу Большесосновского района, земсобрание может принять решение об отставке главы на основании неудовлетворительной оценки ежегодного отчета руководителя муниципалитета перед представительным органом, данной два раза подряд. «Пока мы даже первый „неуд“ не успели поставить. А чтобы поставить второй „неуд“, нужен еще год, но мы так долго ждать не хотим»,— добавил спикер земсобрания.

Вячеслав Бурков сообщил “Ъ-Прикамье”, что депутаты не смогли поставить «неуд», так как не пришли на его публичный отчет. «Я хотел отчитаться перед депутатами публично, в присутствии жителей. Но депутаты на этот отчет не пришли. К тому моменту, как я сам пришел на заседание земского, все уже разошлись. Хотя я заранее попросил, по возможности, перенести время второго выступления»,— пояснил глава.

Доводы своих оппонентов глава района считает безосновательными. «Процесс реорганизации школ как юрлиц идет по всему краю. Все изменения касаются только управленческого персонала. Здания остаются на месте, учебный процесс продолжится»,— утверждает господин Бурков.

Говоря о кадровой политике, глава признался, что «несколько человек из администрации действительно были уволены». «Они допустили серьезные нарушения служебной дисциплины. Я приглашал на вакантные посты местных специалистов, но никто не выразил желания. Поэтому пришлось звать профессионалов из других территорий»,— добавил Вячеслав Бурков.

Один из собеседников, знакомых с ситуацией в районе, отметил, что «депутаты в Большесосновском районе традиционно обладают значительной независимостью». «Сейчас они захотели влиять на принятие не только политических, но и хозяйственных решений. В том числе остались недовольны решением главы о централизации дорожных работ. Так как от контрактов, вероятно, оказались отстранены подрядчики, близкие к депутатам»,— поделился источник.

По мнению Вячеслава Буркова, депутаты просят разбить дорожные работы на множество мелких лотов, «чтобы контракты получали конкретные местные подрядчики». «Администрация же настаивает на объединении всех работ в один лот, чтобы на территорию зашел крупный подрядчик, с которого можно в том числе требовать исполнение гарантийных обязательств»,— рассказал глава района.

Дмитрий Логинов заявил, что разногласия вопросам дорожного ремонта возникли не из-за желания депутатов «подмять контракты под себя». «Мы рекомендовали главе по возможности оставить на торгах множество мелких лотов. Это позволяет максимально задействовать местных подрядчиков и оставить деньги в районе. Кроме того, у местных предпринимателей нет средств на залог для участия в аукционе по одному крупному лоту»,— пояснил депутат.

Собеседник, близкий к краевым властям, сообщил, что политическому блоку администрации губернатора известно о конфликте в Большесосновском районе. «Депутаты земского собрания привыкли принимать решения кулуарно. Активный, молодой и медийный глава района, пытающийся сделать процесс принятия решения открытым и прозрачным, вероятно вызывает раздражение у части местных элит. Кроме того, остается негатив по итогам работы предыдущего руководителя территории»,— пояснил источник.

Депутат заксобрания Андрей Бурдин, напротив, считает претензии депутатов земсобрания «необоснованными и эмоциональными». «С приходом Вячеслава Буркова наш район стал участвовать в большинстве краевых проектов. Например, после длительного перерыва вернулись в программу газификации, за счет средств „Газпрома“ и краевого бюджета. Поэтому, на мой взгляд, глава заслуживает хорошей оценки по итогам своей работы в 2018 году»,— говорит парламентарий. Он добавил, что господин Бурков «уже третий глава, который не устраивает депутатов». «Травлю Буркова считаю недопустимой. Оценку последним решениям земского собрания на предмет коррупционной составляющей должны дать компетентные органы»,— заявил депутат.

Вячеслав Бурков занимает пост руководителя Большесосновского района с конца 2017 года. Его предшественник Михаил Чеботнов был отправлен в отставку земским собранием района. Основанием для этого стали два отчета о деятельности главы, признанные народными избранниками неудовлетворительными. Претензии к господину Чеботнову касались газификации, рабочих мест и жилья, завершения строительства ключевых для территории социальных объектов. Глава дважды пытался оспорить оценки представительного органа, но суд оставил в силе оба «неуда».

Политический консультант Сергей Иванов считает, что события в Большесосновском районе показали «неудачность эксперимента с назначением молодого руководителя в депрессивную территорию».

«Недостаток управленческого опыта сыграл с молодым политиком дурную шутку. Скорее всего, конфликт удастся купировать после вмешательства краевых властей и глава сохранит свой пост, но неприятие со стороны местных элит останется»,— предполагает господин Иванов.

«Большесосновский район считается сложной территорией. Хотя местные элиты неоднородны, но „чужаков“ они встречают настороженно, а иногда и враждебно. Думаю, в таких условиях краевым властям стоит задуматься об отказе от практики назначения глав и вернуться к прямым выборам»,— добавляет политконсультант.

Константин Кадочников