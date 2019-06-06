Ульяновское минприроды смущают приоритеты

Минприроды Ульяновской области просит Минпромторг РФ исключить из перечня приоритетных инвестпроект Инзенского дерево­обрабатывающего завода (ДОЗ), что в дальнейшем приведет к изъятию у завода арендованных лесных участков и возврату льгот за полученную древесину. Руководство завода через арбитражный суд требует, чтобы минприроды признало затраты компании в 347,7 млн руб. в качестве инвествложений. Министерство утверждает, что ДОЗ нарушил условия соглашения об инвестпроекте, и на этом основании отказывается признавать расходы компании инвестициями. Свою проверку по Инзенскому ­ДОЗу ведет региональное УМВД.

14 июня состоится первое заседание Арбитражного суда Ульяновской области по иску ООО Производственная фирма «Инзенский деревообрабатывающий завод» к региональному министерству природы и цикличной экономики. Компания просит суд признать незаконным протокол министерства об отказе зачесть расходы ДОЗа в качестве инвестиций по приоритетному инвестпроекту «Модернизация действующего производства и создание новых лесоперерабатывающих производств в Ульяновской области», а также обязать ответчика зачесть затраты компании в размере 347,7 млн руб. как средства, направленные на реализацию инвестпроекта.

Согласно данным Kartoteka.ru, владельцем 84,69% ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» является Владимир Куприянов (он же и гендиректор), 15,11% принадлежит немецкой HOL–CON GmbH. По итогам 2017 года выручка ДОЗа составила 1,334 млрд руб., чистая прибыль — 7,6 млн руб. Численность предприятия 1350 человек. Владимир Куприянов является владельцем еще четырех ООО, связанных с деревообработкой, еще двумя компаниями владеет его первый заместитель — Елена Куприянова. По данным облправителства, завод — «один из ведущих экспортеров» (экспорт — до 55% общего объема).

Соглашение о реализации инвестпроекта было заключено ДОЗом с Минпромторгом РФ в апреле 2016 года. Компания должна модернизировать действующее и создать новые производства по выпуску древесной продукции. Компании под инвестпроект были переданы в аренду лесные массивы общей площадью 115,914 тыс. гектаров. Соглашение позволяло ДОЗу получать древесину с арендованных участков по цене в два раза ниже установленной. Об инвестпроекте как об успешном неоднократно сообщала пресс-служба облправительства.

В региональном минприроды с иском не согласны и подчеркивают, что уже направили в Минпромторг РФ письмо с просьбой об исключении инвестпроекта из перечня приоритетных. По словам директора регионального департамента лесного хозяйства Ивана Герасимова, ДОЗ не выполнил условия инвестпроекта и приобрел не то оборудование, что было прописано в концепции (вместо промышленного оборудования приобрели транспорт для перевозки древесины), были сорваны и сроки реализации инвестпроекта.

В начале апреля комиссия Рослесхоза указала, что ДОЗ «обязательства в рамках концепции инвестпроекта не исполняет», древесина, получаемая с арендованных участков «в переработку не направляется, а реализуется в круглом виде», а «продукция производится из сырья, закупаемого в других регионах РФ», в связи с чем инвестпроект подлежит исключению из перечня приоритетных «с досрочным расторжением аренды лесных участков».

Господин Герасимов, заметив, что «решение о необходимости аннулирования соглашения было принято министерством еще задолго до комиссии», пояснил, что после исключения инвестпроекта из приоритетных лишит ДОЗ арендованных участков, и ему еще придется выплатить всю разницу между льготной ставкой на полученную древесину и стоимостью, образуемой в результате торгов. Конкретную сумму компенсации в департаменте не назвали. Он также отметил, что «никакого воровства, как преподносят некоторые, там не было»: «Там все проверяло УФСБ, криминала нет».

«Получается, что чиновники хотят уничтожить завод, наказать за то, что он вложил свои 350 миллионов рублей. Если нам придется вернуть эти льготы, градообразующее предприятия встанет»,— заявил „Ъ“ представитель компании по PR Дмитрий Кошечкин, назвав происходящее «полным бредом» и отметив, что «причина разногласий лишь в технических моментах оформления отчетности».

В минприроды считают, что предприятие не остановится, «поскольку оно все равно пользуется привозной древесиной», а возврат льготы может быть реструктуризирован.

Между тем, как сообщили „Ъ“ в региональном УМВД, «по инициативе ОБЭП территориальными органами полиции проводится проверка деятельности ДОЗ».

Сергей Титов, Ульяновск