За мини это На месте рынка в центре Перми могут построить фреш-маркет

Владелец площадки под мини-рынком на улице Островского в Перми Константин Лазуков намерен построить на нем торговый комплекс, где планирует организовать пространство наподобие Даниловского рынка в Москве — с торговлей продуктами, с фуд-кортом и ярмарками. Эксперты одобряют идею, отмечая, что в Перми есть спрос на качественные «фреш-маркеты». В то же время они полагают, что изменение формата рынка происходит в связи с риском его закрытия властями, которые добиваются сноса одного из зданий на нем.



Владельцы торговых рядов на пересечении улиц Белинского и Островского в Перми (ул. Островского, 101, рядом с бизнес-центром «Эко») планируют создать на их месте фреш-маркет с рабочим названием «Островский рынок». Об этом рассказал „Ъ-Прикамье“ владелец площадки, пермский бизнесмен Константин Лазуков.

По его словам, ориентиром для проекта является Даниловский рынок Москвы (старейшее торговое учреждение столицы). На месте рынка построен торговый комплекс общей площадью 3,5 тыс. кв. м, который занимают сотни продавцов продуктов (овощей, фруктов, мяса, морепродуктов). На фуд-корте представлено около 30 ресторанных концепций. На рынке проводятся ярмарки и различные events.

Господин Лазуков сообщил, что он, как инвестор, готов на месте рынка построить капитальное строение площадью 1,8 тыс. кв. м. Объем инвестиций он оценивает в 68 млн руб. Площадка 2 тыс. кв. м находится в собственности бизнесмена. Предприниматель заявляет, что к разработке концепции привлек как пермских, так и столичных специалистов, «имеющих опыт сотрудничества с Ginza Group» (управляет Даниловским рынком), ведутся переговоры с потенциальными арендаторами и партнерами.

Константин Лазуков считает, что фреш-маркет будет успешным из-за удачного расположения: перекресток Белинского и Островского — автомобильного трафика сразу из трех районов города. Это Мотовилиха, а также Свердловский и Ленинский районы Перми. «Наша задача — создать атмосферное место, которое соберет на своих площадях лучших поставщиков овощей, мяса, рыбы и морепродуктов»,— отмечает предприниматель. Он предполагает возвести здание в течение 6–9 месяцев с момента получения разрешения на строительство.

Сейчас на участке работает мини-рынок. Ранее пермские СМИ сообщали, что администрация Перми планирует снести торговые ряды, а земельный участок изъять. В мэрии Перми „Ъ-Прикамье“ пояснили, что согласно поправкам в генплан Перми планируется реконструкция ул. Островского на участке от ул. Тимирязева до ул. Белинского — с устройством дополнительных полос перед перекрестками, велосипедных дорожек, газонов с посадкой деревьев, тротуаров. Поэтому мини-рынок попадает в зону реконструкции. Планируется «освободить» всю территорию рынка, сообщили в администрации.

Отметим, что в конце 2018 года администрация Свердловского района обратилась в арбитражный суд края с требованием признать самовольной постройкой одноэтажное нежилое помещение (площадью 242 кв. м), расположенное на участке ул. Островского, 101. Чиновники требуют от собственника снести его и провести благоустройство территории. Иск подан к Константину Лазукову, третьими лицами к делу привлечены «МРСК Урала», Почтобанк, департамент градостроительства и архитектуры. По делу назначена экспертиза.

Господин Лазуков сообщил, что официально изменений в генплан пока нет, межевание территории еще не проведено, поэтому комментировать пока нечего. Претензии администрации Свердловского района бизнесмен намерен решать в правовой плоскости.

Эксперты идею предпринимателя одобряют. «СемьЯ» поддерживает любые инициативы, направленные на популяризацию ЗОЖ. Надеемся, что идея будет реализована качественно и пермяки получат еще одну точку притяжения»,— считает директор сети Ксения Пьянкова. По ее мнению, на продажах сети «Семья» открытие новой точки не скажется, как не сказалось открытие массы магазинов федеральных сетей: «У каждого свой клиент».

Городу нужны качественные стационарные рынки, на которых представлены продукты местных производителей и хорошие фрукты и овощи (эти позиции всегда хромают у сетевиков), считает Елена Денисова, гендиректор УК «Труменс-Групп» (управляет рядом ТЦ в Перми) «Сейчас формат фреш-маркетов набирает популярность. Есть спрос и в нашем городе»,— добавляет она.

Впрочем, по ее мнению, подобный формат не будет востребован на данном месте, так как у площадки нет паркинга. «Рынок рассчитан в основном на пешеходный трафик, и увеличить его невозможно. У собственника земли сейчас уже есть определенный пул арендаторов и, соответственно, определенный денежный поток. Вряд ли операторы рынка готовы будут платить больше, чем они платят сейчас. Поэтому дополнительные инвестиции в капитальное строительство вряд ли повлияют на увеличение выручки от рынка»,— полагает эксперт.

Госпожа Денисова считает, что желание собственника изменить формат связано с необходимостью сохранения назначения данного земельного участка в связи с риском его закрытия.

Вячеслав Суханов