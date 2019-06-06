Моторостроение на новый Ляд

«Протон-ПМ» начал подготовку к комплексной застройке в поселке Новые Ляды в рамках развития площадки «Технополис „Новый Звездный“». Предприятие вышло с инициативой изменить зонирование нескольких участков, чтобы в дальнейшем реализовать здесь планы по строительству жилья и социальной инфраструктуры для работников. В поселке планируется построить девять пятиэтажек, школу, парк. Рассматривается возможность строительства культурно-развлекательного центра с бассейном за счет привлечения инвесторов.



ПАО «Протон-ПМ» обратилось в городскую комиссию по землепользованию с предложением внести пакет поправок в «Правила землепользования и застройки» по территории поселка Новые Ляды. Изменения касаются границ нескольких зон и предусматривают в том числе расширение территории под жилую застройку. Как пояснил на заседании комиссии исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский, это необходимо для развития площадки «Технополис „Новый Звездный“». С 2012 года «Протон-ПМ» реализует здесь проект создания производственного комплекса серийного изготовления РД-191 и других перспективных жидкостных ракетных двигателей. «У нас был утвержден план по реализации мероприятий этого проекта, он состоит из двух частей. Это реализация производственного комплекса и создание социальной среды. К 2023 году наше предприятие все свое производство ракетных двигателей должно перенести на промышленную площадку в поселок Новые Ляды»,— пояснил Дмитрий Щенятский.

Площадь производственной территории составляет 138 га. В настоящее время здесь расположены пять цехов предприятия. Уже введен в эксплуатацию комплекс для проведения испытаний жидкостных ракетных двигателей. Создан также единственный в России многоцелевой адаптивный стенд испытаний ГТУ мощностью до 40 мегаватт. Пропускная способность комплекса составляет 150 ГТУ в год. Сегодня на загородной площадке «Протон-ПМ» ведется строительство нового производственного корпуса площадью 44 тыс. кв. м. Здесь разместятся модернизированные механосборочное и гальваническое производства.

Дмитрий Щенятский сообщил, что в 2020 году предприятие должно завершить строительство этого корпуса и начать перенос механического производства на загородную площадку. «С 2021 года предусмотрено серийное производство двигателей в интересах министерства обороны, а с 2023-го — двигателей ракет-носителей „Ангара“. Таким образом, к 2023 году наша задача — обеспечить работоспособность загородной площадки»,— пояснил он. Господин Щенятский уточнил, что, по предварительным подсчетам, потребность в кадрах на площадке в Лядах составит 3,3 тыс. человек. «На городской площадке останется около 700 человек, но я думаю, что меньше. Рост численности относительно сегодняшнего показателя — примерно 2 тыс. человек, которых нам необходимо обеспечить»,— подчеркнул он. «Причем это высококвалифицированные рабочие. Наша задача сделать поселок таким, чтобы люди хотели там жить и работать. Поэтому мы разработали комплексный проект развития поселка, который изначально строился под этот завод», — добавил топ-менеджер.

В рамках реализации мастер-плана «Технополиса „Новый Звездный“» предусмотрена реализация программ жилищного строительства, которые включают возведение жилых домов для сотрудников предприятий. Первый многоэтажный дом построен и введен в эксплуатацию. Общая площадь жилья составит 70 тыс. кв. м к 2025 году. Уже планируется построить девять пятиэтажек на 720 квартир. Мастер-план включает также создание общественного досугового центра с рекреационной зоной.

«Предварительно, по согласованию с краем, проектом у нас занимается Краснокамский завод ЖБК. Мы ждем от него предложений по тому, какие проекты домов они нам предложат»,— сказал Дмитрий Щенятский. Комплексная застройка также предполагает новый корпус школы и больницу, создание сквера. «Еще один район, который хотим привести в порядок, это нынешняя торговая площадь. Мы предлагаем убрать самостройные киоски и сделать нормальный фермерский рынок с возможностью размещения там предпринимателей, дадим возможность им инвестировать»,— рассказал о планах господин Щенятский. В плане также предусмотрено строительство бассейна. Дмитрий Щенятский уточнил, что найти инвесторов только на этот объект невозможно, поэтому предполагается строительство спортивно-досугового центра с бассейном. «Есть предложение поменять зону, чтобы инвесторы могли здесь не только бассейн построить, но и создать культурно-развлекательный центр для всего этого куста Ляды — Сылва — Троица», — подчеркнул он. «Мы хотим сделать все, чтобы каждый из вас хотел туда переехать»,— в заключение обратился к членам комиссии топ-менеджер «Протон-ПМ».

«Хочется поддержать и, пока не поздно, купить квартиру в Новых Лядах!» — с шуткой ответил ему председатель комиссии, первый замглавы администрации Перми Виктор Агеев. Общественник Денис Галицкий спросил, «в чем концепт» проекта: «Просто видите пустые места и хотите их застроить?». «Если сегодня отдать просто так под застройку те территории, по которым вопрос не решается 40 лет, то каждый построит, кто что хочет. Поэтому мы взяли на себя затраты по разработке мастер-плана, утверждение архитектуры и комплексную застройку»,— парировал Дмитрий Щенятский.

Членов комиссии также интересовало, кто и как будет получать новое жилье. «Наша задача — в первую очередь обеспечить своих работников жильем, создать им условия и дать гарантии под ипотеку. Поэтому у нас задача — чтобы жилье было недорогое, чтобы люди были заинтересованы. В том числе это будет и арендное жилье»,— ответил он.

Архитектор Геннадий Воженников выразил «искреннюю гордость за такие масштабы» проекта в Новых Лядах, но высказал беспокойство по поводу ситуации с экологией. «Протоновского двигателя (то есть его испытаний в Лядах.— „Ъ-Прикамье“) больше не будет, нам осталось провести два испытания. Одно проведем в конце июня, другое в сентябре. И тот объем испытаний, который был, его в принципе в поселке не будет. В десять раз произойдет сокращение. Для экологии это хорошо»,— резюмировал Дмитрий Щенятский.

Комиссия одобрила предложение «Протон-ПМ» о смене зонирования. Проект будет направлен на публичные слушания.

Светлана Быкова