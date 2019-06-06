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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ   |  купить фото

Не береза, а трава

В средней полосе России зацвели злаки — главный аллерген первой половины лета

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Многие думают, что большинство людей, страдающих поллинозом, или аллергией на пыльцу, реагируют на пыльцу березы. Как ни странно, это не так. По данным европейских исследований, больше половины аллергиков с поллинозом мучаются из-за пыльцы злаков!


В Англии, например, по данным газеты The Telegraph, «березовый» поллиноз отмечается у 25% людей с аллергией на пыльцу, а «злаковый» — у 95%.

Просто потому, что злаков очень много. Семейство злаки, или мятликовые, насчитывает более 700 родов и более 11 тыс. видов, все они опыляются ветром и разносят свою пыльцу на многие километры. В наших широтах аллергию чаще всего вызывают тимофеевка, пырей, овсяница, ежа сборная и лисохвост.

Пыльца злаков ничуть не менее аллергенная, чем пыльца березы. Проведенные в Великобритании исследования свидетельствуют: всего десять пыльцевых зерен злаковых трав в кубометре воздуха вызывают симптомы у 10% аллергиков, а при концентрации 50 зерен на кубометр воздуха заболевают поголовно все, кто реагирует на этот аллерген. В Финляндии минимальная концентрация, провоцирующая аллергию,— 30 пыльцевых зерен на кубометр воздуха, в Испании — 37.

Ну, началось!


По многолетним наблюдениям, средняя дата начала пыления злаков в Москве — 28 мая, но в этом году из-за теплой погоды палинологи (специалисты по пыльце) начали регистрировать пыльцу злаков в воздухе примерно на неделю раньше. Пока концентрация пыльцы на среднем уровне, но в ближайшие дни станет выше.

Сейчас уже вовсю цветут мятлик луговой и ежа, отцветает лисохвост; на очереди овсяница. Интересно, что по своему строению пыльца злаков неразличима, если ее рассматривать в световой микроскоп. Невозможно установить не только вид, но даже род растения, пыльца которого попала на предметное стекло. «Именно поэтому в календарях и прогнозах, основанных на палинологических данных, вы никогда не прочитаете, что концентрация пыльцы мятлика в несколько раз превосходит концентрацию тимофеевки,— рассказывает кандидат биологических наук, директор по науке проекта “Аллерготоп” Елена Северова.— Наши представления о порядке пыления основаны на фенологических наблюдениях, то есть отслеживании фаз развития растений».

Как спрятаться от пыльцы


Большинство злаков, растущих в наших широтах, «выбрасывают» пыльцу утром, примерно с 6:00 до полудня. Так что в это время лучше сидеть дома с закрытыми окнами, а на пробежку или прогулку выходить во второй половине дня.

Полезно также знать концентрацию пыльцы в атмосфере. Информацию об этом можно получить на сайте allergotop.com.

Прогноз на лето


В средней полосе России злаки «пылят» обычно полтора-два месяца, примерно до 10 августа: так долго потому, что разные виды зацветают в разное время, а некоторые еще и осенью начинают повторно цвести. Пик пыления чаще всего приходится на конец июня: концентрация пыльцы в этот момент составляет в среднем 50–100 пыльцевых зерен в кубометре воздуха за сутки.

Много ли пыльцы «выбросят» злаки этим летом? «Прогноз интенсивности пыления злаков дать нельзя,— отвечает Елена Северова.— В городе количество пыльцы в воздухе определяется не столько пыльцевой продукцией растений или погодными условиями, сколько режимом стрижки газонов».

Елена Туева


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