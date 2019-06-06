Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает, как мир узнал о карточных играх и рулетке.

Сегодня азартное путешествие. Словосочетание «азартная игра» имеет французское происхождение, в дословном переводе означает «игра случая». Но, согласно исследованиям, игральные карты были изобретены не во Франции, как полагалось долгое время, а в Китае. Внешний их вид и способы применения европейцы позаимствовали несколько столетий спустя, во времена Марко Поло и открытия Великого шелкового пути…

Версий же о происхождении рулетки тоже несколько. Некоторые ученые приписывают ее изобретение знаменитому математику Блезу Паскалю, подарившему, дескать, миру рулетку как раз накануне собственного ухода в монастырь в1655 году. Однако не все так просто. Снова возвращаемся в Поднебесную.

Прообразом классической рулетки стала древняя китайская головоломка — «магический квадрат», на котором требовалось в особом порядке разместить 37 изображений животных. А вот доминиканские монахи, бродившие по Тибету, уже в Европе вместо фигурок стали использовать числа от 0 до 36 и размещать их не на квадрате, а по окружности в хаотичном порядке.

Так почему же понятие «азарт» так упорно связывают с Францией? Именно здесь проводились первые в мире официальные лотереи, известные еще с V века нашей эры. Использовались они, понятно, в качестве эффективного способа пополнения местных бюджетов. Все старо как мир. И карательные меры для уличенных в игре в карты на деньги содержались в Воинском и Морском уставах, утвержденных еще при Петре I. Хотя тогда еще никто и не знал о слове «лудомания», путешествующим рука об руку с азартом…