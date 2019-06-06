Мэр будет не из местных

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность мэра Копейска допустила до депутатского голосования двух претендентов — и.о. главы города Андрея Фалейчика, который пришел в администрацию города из областного минстроя, и бывшего заместителя мэра Чебаркуля Юрия Заневского. Восемь других кандидатов были отсеяны. Внеочередная сессия горсобрания депутатов, где тайным голосованием будет избран мэр города, состоится 14 июня. Депутаты от «Единой России» полагают, что победителем станет Андрей Фалейчик, решение о поддержке его кандидатуры будет принято на ближайшей конференции местной фракции. Оппозиционные депутаты считают несправедливым решение о выдвижении на голосование кандидатов не из Копейска. Политологи уверены, что Андрей Фалейчик победит в конкурсе, потому что его поддерживает врио губернатора Алексей Текслер, а местные депутаты не захотят «высовываться перед выборами».



Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Копейска допустила до голосования горсобрания депутатов двух кандидатов — и.о. главы города Андрея Фалейчика и бывшего заместителя мэра Чебаркуля Юрия Заневского. Как сообщает пресс-служба администрации Копейска, остальные восемь кандидатов были отсеяны по результатам презентаций стратегий социально-экономического развития города и собеседования с членами комиссии. Внеочередная сессия собрания депутатов Копейска, на которой пройдет тайное голосование за кандидатов на пост мэра, состоится 14 июня.

«Работа комиссии прошла достаточно слаженно. Решение единогласное, сомнений никаких нет. Большинство кандидатов подошли к защите программ очень добросовестно, с пониманием целей и задач, с пониманием всех рисков»,— говорит исполняющий обязанности заместителя руководителя аппарата губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин, представляющий на конкурсе областное правительство. Также от врио губернатора региона в комиссию входили заместитель председателя областного заксобрания Марина Поддубная, начальник управления по внутренней политике областной администрации Виталий Шиков, начальник управления госслужбы и противодействия коррупции правительства Челябинской области Татьяна Язовских. От копейского горсобрания на конкурсе работали председатель Владимир Емельянов, депутаты Евгений Гиске, Наталья Кузнецова и Александр Чернецов.

Как ранее сообщал “Ъ-Южный Урал”, документы на участие в конкурсе, помимо Андрея Фалейчика и Юрия Заневского, подавали директор ООО «Эталон» Алексей Виноградов, депутат горсобрания от «Справедливой России» Григорий Жаднов, председатель экологической организации «Сделаем» Дмитрий Закарлюкин, пенсионер МВД Георгий Невский, учитель истории Данил Плотников, гендиректор ООО «Уралмаштрейд» Андрей Соснин, руководитель ООО «Абсолют» Анатолий Тимофеев, гендиректор ООО «Крона-Сервис» Роберт Шаерман.

Депутат горсобрания Копейска Евгений Гиске, который был членом комиссии, рассказал “Ъ-Южный Урал”, что Андрей Фалейчик и Юрий Заневский были безоговорочными лидерами конкурса: у них были рабочие программы социально-экономического развития и они лучше других отвечали на вопросы. «Эти два кандидата выглядели уверенно. В программах ими были отмечены проблемные точки города и обозначены пути решения этих вопросов. Они смогли правильно ответить на вопросы в сфере законодательства, городского управления, определенных особенностей развития Копейска, которые задавала комиссия. Остальных восемь кандидатов можно разделить на две группы — четверо были очень слабыми, четверо — молодые, но перспективные, они могут найти себе место в собрании депутатов или в общественной палате»,— отметил господин Гиске.

У участника конкурса, депутата копейского горсобрания от «Справедливой России» Григория Жаднова сложилось «двоякое впечатление» от собственного выступления. «Я считаю, что выступил неплохо. Стратегию развития города я озвучил. А вот вопросы комиссии вызвали у меня негодование. Какие-то вопросы были интересными, правильными, их задавали мои коллеги из горсобрания. Представители губернатора задавали вопросы, которыми в администрации Копейска занимаются целые отделы. Сложилось впечатление, что пытаются “задавить”»,— рассказал господин Жаднов. Также он посчитал несправедливым, что до голосования не допустили ни одного жителя Копейска.

Председатель экологической организации «Сделаем» Дмитрий Закарлюкин, который также участвовал в конкурсе, назвал итоги отбора «ожидаемыми». «Оправдалось мое опасение, что им лучше сделать мэром понятного кандидата, чем рискованного, но с потенциалом развития. Если посмотреть на ближайшую перспективу развития города, становится понятно, что в лучшую сторону там ничего не изменится. Инфраструктура не будет развиваться, все средства будут тратиться на ее поддержание, но никакого экономического роста, который нужен Копейску прямо сейчас, не предвидится»,— считает Дмитрий Закарлюкин. Активист говорит, что собирается развивать в Копейске экологические проекты. «Я работаю над проектом создания устойчивого города, это будет кейс, который можно будет применять для других городов России. Я собираю свою команду, я бы всех коллег, которые заявлялись на конкурс, пригласил к себе. У нас уже работает в городе “Вещеворот”, “Разделяйка”, скоро мы планируем установить контейнеры для сбора макулатуры»,— сообщил Дмитрий Закарлюкин.

Депутат от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Сумин отметил, что фракция выступает за прямые выборы. «Но раз система сейчас другая, мы выставили своего кандидата Григория Жаднова. Мы рассчитывали, что конкурсная комиссия допустит до голосования хотя бы одного кандидата из Копейска. Мы удивлены пренебрежительным отношением к копейчанам со стороны конкурсной комиссии»,— отметил господин Сумин. По его мнению, конкурсный отбор был направлен на то, чтобы сделать мэром Копейска человека, «угодного областному правительству». «Мы видим, что в итоговый тур конкурса прошли кандидаты из Челябинска и Чебаркуля. Интересы жителей не учитываются. Система отбора непрозрачна и заточена на то, чтобы назначать глав, которые угодны областному правительству. У нас во фракции четыре человека от “Справедливой России”, большая часть собрания депутатов — представители “Единой России”, они поддержат того, кого выберет область. В данном случае это будет Фалейчик»,— считает Дмитрий Сумин.

Депутат от «Единой России» Александр Вершинин рассказал “Ъ-Южный Урал”, что партия поддержит Андрея Фалейчика на голосовании. «Сегодня будет политсовет, там назначат конференцию, на которой его кандидатура будет поддержана. Естественно, все депутаты от “Единой России” его поддержат. Это 18 человек, абсолютное большинство»,— сообщил вчера господин Вершинин. По мнению депутата, у кандидатуры Андрея Фалейчика «нет альтернативы». «Фалейчик — человек грамотный, знает, как работает городское хозяйство, знает, как взаимодействовать с областным правительством, откуда Копейск берет дотации»,— считает Александр Вершинин.

С тем, что Андрей Фалейчик станет фаворитом депутатского голосования, согласен политолог Андрей Лавров. По его мнению, определяющим фактором победы этого кандидата является поддержка врио губернатора Алексея Текслера. «Фалейчик является фаворитом, а фаворита, как известно, определяет начальник региона. В Копейске может быть все, это город с давними протестными традициями. Но сейчас все пытаются казаться белыми и пушистыми, и депутатский корпус не будет оказывать сопротивления. Дело в том, что с приходом нового врио губернатора все захотели попасть в его команду, кроме того, перед выборами никто не станет высовываться»,— отмечает Андрей Лавров.

Напомним, предыдущий мэр Копейска Владимир Можин 25 марта объявил о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. На этом посту он проработал два года. Исполняющим обязанности главы города был назначен замглавы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам Андрей Фалейчик. Незадолго до этого он перешел в администрацию муниципалитета с должности заместителя министра строительства Челябинской области.

Карина Кальярова