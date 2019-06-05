Автострахование уходит в онлайн

Автовладельцам предлагают перевести в специальное приложение весь спектр операций по полисам ОСАГО и каско. Дистанционно можно будет и загружать документы, и проводить осмотр повреждений при ДТП. Такой продукт разработала группа «Абсолют». Онлайн-платформу запустят этим летом, уточняет РБК.

Современная система автострахования в России действительно архаична. Рынок поддержит нововведение, убежден адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин: «С помощью электронных программ можно было бы упорядочить и оптимизировать очень многие юридические процедуры. В принципе такая тенденция чувствуется: так, уже есть базы в судах, электронный доступа к документам, существуют процедуры по внедрению высоких технологий в юридическую плоскость и в государственное управление, в результате чего гражданам не надо тратить много времени и сил, чтобы подать или получить какую-то информацию. Что касается конкретно ДТП, то сейчас, например, действует достаточно стандартизированный порядок, который касается оформления определенных документов, и в ряде случаев это вызывает некую сложность, потому что люди не знают, как правильно оформлять. Если было бы приложение, которое помогло бы загрузить фотографии, выбрать галочками пункты из предложенных вариантов, тем самым упростив эту процедуру, конечно, все были бы только рады».

Кроме того, страховщики планируют использовать анализ больших данных. Через технологию big data будут оценивать будущего клиента компании и прогнозировать его поведение на дороге. Всего, как полагают разработчики, будет использоваться более 70 параметров, вместо 10 коэффициентов, которые применяются в классических схемах. Новшество оценил автоэксперт, руководитель портала «Вернем страховку.рф» Илья Афанасьев: «Если говорить о big data, то, скорее всего, это будут системы наподобие автокода, по которым может проверяться история владения человеком другими автомобилями и количество ДТП. Кроме того, здесь могут быть задействованы социальные сети: будет проверяться активность человека, его афишированность. Но надо учитывать, что компания не имеет права претендовать на те данные, на которые не было дано согласие. И я думаю, что те, кто торгует такой информацией, понимают серьезность последствий. Если страховщикам, в данном случае “Абсолюту”, для анализа будут предоставляться какие-то теневые персональные данные, это, конечно, может вызвать негатив, но я думаю, что здесь все предусмотрено».

По подсчетам разработчиков, технология больших данных позволит сократить расходы страховщиков и, соответственно, снизить стоимость полиса для конечного потребителя. Экономия составит 10-20%. Группа «Абсолют» планирует инвестировать в проект $50 млн.

Светлана Белова