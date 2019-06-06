Топ-менеджмент «Байкалбанка» переедет в колонию

Вчера Железнодорожный райсуд Улан-Удэ приговорил бывших руководителей «Байкалбанка», в числе которых экс-председатель правления банка Виталий Авдеев, к лишению свободы сроком от 4,5 до 7 лет. Они признаны виновными в покушении на хищение имущества банка почти на 900 млн руб. Из этой суммы подозреваемым удалось похитить около 150 млн руб., так как сделки с недвижимостью были приостановлены. Гос­обвинение запрашивало для подсудимых более строгое наказание и не исключает, что приговор будет обжалован. Фигуранты дела выразили несогласие с приговором и собираются его оспаривать.

На скамье подсудимых по делу о покушении на хищение имущества «Байкалбанка» — пять человек. Это экс-председатель правления «Байкалбанка» Виталий Авдеев, один из руководителей «Арксбанка» (Москва) Александр Герасименко, бывший начальник правового управления «Байкалбанка» Ирина Папшева, бывший начальник службы безопасности банка Константин Слободчиков и бизнесмен Денис Григорьев.

Госпожа Папшева появилась в зале суда с завязанными глазами и ртом, вероятно, протестуя таким образом против своего статуса обвиняемой. Фотокорреспондентам она продемонстрировала лист бумаги, на котором было написано: «Система Унижения Достоинства». В мае 2019 года госпожа Папшева заявила, что заключала досудебное соглашение со следствием, которое пообещало ей перевести ее из подозреваемых в статус свидетеля, однако договоренность была нарушена. На стадии предварительного следствия она признала вину. В суде гос­пожа Папшева, как и остальные четыре фигуранта дела, заявляла о своей непричастности к преступлению.

Суд признал подсудимых виновными в покушении на хищение в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он установил, что подозреваемые намеревались похитить 895 млн руб. в виде денежных средств, золота и недвижимости банка. Суд приговорил Александра Герасименко к семи годам лишения свободы, Виталию Авдееву дали 6,5 лет, Константину Слободчикову — 5,5, Денису Григорьеву — 5, Ирине Папшевой — 4,5. Все фигуранты дела будут отбывать свои сроки в колониях общего режима. Также им присуждены штрафы в размере от 200 до 500 тыс. руб. Бывший председатель правления банка также лишен права в течение трех лет занимать должности в кредитных организациях.

После оглашения приговора старший прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Бурятия Татьяна Садовникова сообщила журналистам, что гос­обвинение просило назначить наказание в 7 лет лишения свободы Ирине Папшевой и Денису Григорьеву, 7 лет и 3 месяца — Константину Слободчикову, 7 лет и 4 месяца — Виталию Авдееву и 7,5 лет — организатору преступления Александру Герасименко. Размеры штрафов, которые для подсудимых затребовало гособвинение, варьировались от 730 до 750 тыс. руб. По словам госпожи Садовниковой, суд учел смягчающие обстоятельства. Так, госпоже Папшевой приговор смягчили, потому что она в ходе досудебного следствия признала вину и содействовала расследованию преступления. При вынесении вердикта остальным подсудимым учитывалось состояние здоровья их самих и их родственников, а также наличие малолетних детей. «Когда получим приговор, решим, будем ли его обжаловать»,— сказала Татьяна Садовникова. Все подсудимые по итогам оглашения приговора заявили, что с вердиктом не соглас­ны и будут его обжаловать.

Лицензию у «Байкалбанка» Банк России отозвал 18 августа 2016 года. После этого был выявлен факт вывода активов кредитной организации и возбуждено дело по признакам преднамеренного банкротства. Подозреваемые успели похитить около 150 млн руб. в виде денежных средств банка и золота. Однако им не удалось продать недвижимость банка на 750 млн руб., так как в связи с возбуждением уголовного дела сделки были приостановлены.

Екатерина Еременко, Иркутск