Прокурору вернули крышу

Как стало известно “Ъ-Урал”, Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вернул прокурору уголовное дело по факту обрушения крыши одного из корпусов Машиностроительного завода имени Калинина (МЗиК), в результате которого погибли четыре человека, 16 получили травмы. О возврате дела ходатайствовали адвокаты обвиняемых сотрудников завода и подрядных организаций, ремонтировавших крышу. Причиной стали вопросы об объективности предварительного следствия, достаточности собранных доказательств и привлечения к ответственности других фигурантов.



Как сообщили “Ъ-Урал” в Орджоникидзевском райсуде Екатеринбурга, судья Юрий Павлов постановил вернуть прокурору уголовное дело в отношении заместителя главного инженера МЗиКа Владимира Гаганова, сотрудника отдела №49 реконструкции и эксплуатации зданий завода Валерия Шмелева, а также руководителей компаний ООО «СК “Крона”» Юрия Ожиганова и ООО «Наш дом» Ильи Кондрашина, ремонтировавших крышу. «О возврате дела ходатайствовала сторона защиты после того как в судебном процессе были допрошены все свидетели обвинения и суд готовился к допросам самих подсудимых. В частности, адвокаты просили вернуть дело в связи с невиновностью подзащитных»,— пояснили в райсуде. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано представителями гособвинения.

Напомним, речь идет об инциденте, произошедшем на территории завода 9 ноября 2016 года. Тогда между 42-м и 10-м производственными цехами обрушились бетонные перекрытия кровли. В результате погибли четыре работника предприятия, еще 16 человек получили повреждения различной степени тяжести. По версии СУ СКР по Свердловской области, причиной послужили нарушения, допущенные обвиняемыми, из-за которых фактические нагрузки на объект превысили проектные. Так, Владимир Гаганов с июля 2010 года по июнь 2016 года не проконтролировал технологическое состояние строительных конструкций корпуса и ремонтные работы по их усилению, допустив эксплуатацию аварийного здания и посещение его людьми. Следователи также полагают, что подрядчики вели ремонтные работы с нарушениями, что привело к увеличению нагрузки на строительные конструкции корпуса. «Один из обвиняемых, являвшийся инженером по техническому надзору, ненадлежащим образом исполнял свои профессиональные обязанности по контролю состояния обрушившегося здания и приемке выполненных на нем ремонтных работ»,— подчеркнули в СКР. В результате Илье Кондрашину вменяется нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст.216 УК РФ), остальным — причинение тяжкого вреда здоровью и смерти по неосторожности (ст.118 и 109 УК РФ).

С ходатайством о возврате дела прокурору на заседании 30 мая обратилась адвокат Ильи Кондрашина Юлия Лыгарева. По ее словам, не все причины обрушения были установлены и не все ответственные за трагедию лица привлечены в качестве обвиняемых. Так, по ее словам, в корпусе №15 в 2015–2016 годах под зоной обрушения было установлено дополнительное оборудование, которое создавало дополнительную вибрационную и динамическую нагрузку, а потому требовало изготовления специального фундамента. «Согласно показаниям свидетелей, таких технических решений не принималось»,— подчеркнула адвокат. «В ходе судебного разбирательства обнаружились противоречия между материалами дела и установленными в ходе заседания фактическими обстоятельствами. В частности, дело содержит материалы нескольких экспертиз, которые противоречат друг другу»,— пояснила госпожа Лыгарева. Она добавила, что семь из девяти присутствовавших на заседании потерпевших поддержали ходатайство, еще двое оставили его на усмотрение суда.

Анна Лапина, Игорь Лесовских