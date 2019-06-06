Джанни Инфантино выразили признание

В среду Джанни Инфантино был переизбран на должность президента Международной федерации футбола (FIFA). На парижском Конгрессе FIFA у господина Инфантино, возглавившего организацию в 2016 году на волне грандиозного коррупционного кризиса и за это время не только исправлявшего имидж крупнейшей спортивной федерации и сохранявшего ее финансовую мощь, но и придумывавшего новые масштабные проекты, не было соперников. А второй президентский срок он получил благодаря не голосованию, а бурным аплодисментам делегатов. Однако можно предположить, что в следующие четыре года высокий рейтинг Джанни Инфантино сберечь будет труднее. От функционера, выступавшего в роли антикризисного менеджера, будут ждать воплощения в жизнь сгенерированных замыслов. А с некоторыми из них, кажется, могут возникнуть серьезные проблемы.

Парижский Конгресс Международной федерации футбола стал символом того, как политическая турбулентность меняет статус захваченных ее вихрем персонажей. Четыре года назад Джанни Инфантино воспринимался как футбольный функционер даже не второго, а скорее третьего плана. Он работал на более или менее технической должности генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) при ее могущественном и популярном президенте Мишеле Платини, а некоторую медийную известность имел благодаря тому, что часто доносил до общественности идеи шефа и неплохо выполнял роль ведущего на помпезных церемониях еврокубковых жеребьевок. Но грандиозный коррупционный кризис в FIFA, разразившийся в 2015 году, смыл практически всех видных функционеров-тяжеловесов, включая и руководившего федерацией Зеппа Блаттера, и претендовавшего на руководство Мишеля Платини. А Джанни Инфантино оказался чуть ли не самым заметным среди лиц с опытом работы на относительно крупной должности, не замешанных в неприятных историях, и выиграл внеочередные выборы.

К своим же первым очередным выборам он сам подошел уже в роли настоящего тяжеловеса, а не шального кандидата, взлетевшего наверх волею обстоятельств. Вернее, супертяжеловеса, каким в свое время не был и его предшественник Зепп Блаттер, умудрившийся удерживать пост в течение более чем 17 лет.

Джанни Инфантино даже не пришлось, строго говоря, переизбираться на новый четырехлетний срок. Составить ему конкуренцию, пусть формальную, никто не пожелал, а делегаты конгресса приняли решение вместо голосования провести процедуру «признания» с помощью аплодисментов безальтернативному кандидату.

Аплодисменты в исполнении первых лиц 211 национальных ассоциаций, входящих в FIFA, вышли убедительными.

Убедительной была и речь Джанни Инфантино, объяснявшего, почему ему нет альтернативы. Он напоминал, в какую FIFA пришел — «токсичную, почти криминальную». И это была чистая правда. И напоминал, что изменилось за те три года и четыре месяца, что он у власти: «Никто больше не говорит о скандалах. Никто не говорит о коррупции — мы говорим о футболе… В FIFA больше невозможны скрытые выплаты и вообще что-то, связанное с деньгами и не соответствующее этическим нормам. Коррупции больше нет здесь места». И это была почти чистая правда. Почти — потому что коррупционные скандалы при господине Инфантино все-таки случались и даже лишили работы четырех членов Совета FIFA. Да и в отношении персонально Джанни Инфантино комитет по этике вел расследование, не вылившееся, правда, в санкции, обратив внимание на чересчур активное использование им дорогих частных джетов… Но это детали, о которых и вправду можно было забыть на фоне очевидных достижений в битвах на антикоррупционном фронте.

Вполне вероятно, однако, что еще более благоприятное впечатление на делегатов конгресса произвела менее патетическая и экспрессивная часть отчета, подводящего итоги первого срока Джанни Инфантино,— финансовая.

FIFA образца начала 2016 года была ведомством с довольно смутными финансовыми перспективами. Так их оценивали в том числе работающие в ней люди. Смутными прежде всего в свете коррупционного кризиса и его последствий — заморозки счетов, сомнений, возникших насчет продолжения сотрудничества у некоторых спонсоров… В июне 2019 года Джанни Инфантино с удовольствием сообщил о рекордных доходах за предыдущий цикл в размере $6,4 млрд, обеспеченных в основном, кстати, прошлогодним чемпионатом мира в России, которую господин Инфантино так горячо поддерживал, и рекордных резервах в размере $2,75 млрд, дав понять, что намерен щедро распределять их с верхушки пирамиды вниз. Национальные ассоциации теперь будут получать от FIFA минимум $6 млн ежегодно. Еще федерация планирует инвестировать к 2022 году $500 млн в женский футбол (конгресс состоялся непосредственно перед стартом очередного чемпионата мира среди женщин)… В общем, это было триумфальное для Джанни Инфантино выступление, не вызывавшее практически никаких вопросов.

Вопросы между тем, не исключено, возникнут в следующие четыре года. Предположить, почему второй президентский срок может оказаться с точки зрения поддержания высокого рейтинга для Джанни Инфантино напряженнее, чем первый, несмотря на набранный политический вес, на накопленный опыт, несложно. Кое-что для этого он сделал сам, решив, что помимо наиболее явных и актуальных вызовов должен сразу отвечать и на такие, которые вроде бы могут и подождать. Господин Инфантино пролоббировал несколько громких проектов, вроде увеличения количества участников чемпионатов мира с 32 до 48 и превращения клубного мирового первенства из «периферийного» компактного мероприятия, разбавляющего сезон в его декабрьской серединке, в мероприятие колоссальное — с 24 командами — и на месяц сезон растягивающее. И второй проект, под который Джанни Инфантино якобы уже нашел $25 млрд от до сих пор держащихся отчего-то в тени инвесторов, уже поссорил его с президентом UEFA Александром Чеферином и заранее объявившей о бойкоте турнира Европейской ассоциацией клубов (ECA), объединяющей всех грандов. Причем если чемпионат мира в «укрупненном» формате для сборных с прилично «размытым» уровнем конкуренции — дело довольно далекого будущего (первый пройдет через семь лет), то «укрупненный» чемпионат мира для клубов господин Инфантино в среду твердо пообещал запустить, как и предусматривалось, в 2021 году. Провал затеи гарантирует ему имиджевые потери.

Как, кажется, гарантирует их и привычка — если она, простительная для антикризисного менеджера, но непростительная для супертяжа, сохранится — мыслить прежними категориями, в которых нужда в «транспарентности», «демократии» внутри FIFA и страсть к большим и столь же красивым, как эти слова, проектам перевешивает нудную текучку. Такую, как продекларированная, но не воплощенная в жизнь необходимость победы над практикой массовой сдачи футболистов в аренду клубами-монстрами, над засильем на футбольном рынке агентов или над ставшим в минувшем сезоне чересчур режущим глаз во многих лигах фанатским расизмом. В ближайшее время все эти проблемы могут перевесить те, что вознесли Джанни Инфантино на пик футбольной иерархии.

Алексей Доспехов