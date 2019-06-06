СУЭК собирает угольные станции

По данным “Ъ”, Сибирская генерирующая компания (СГК; подконтрольна СУЭК Андрея Мельниченко) хочет усилить свои позиции в угольной генерации Сибири, купив, вслед за СИБЭКО, Красноярскую ГРЭС-2 у «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ). Аналитики оценивают станцию в 2,8–4 млрд руб., а новую долю СГК на рынке Сибири — в 23%. Следующим шагом компании может стать приобретение крупнейшей РФ Рефтинской угольной ГРЭС на Урале и профильных активов «РусГидро» на Дальнем Востоке.

СГК продолжает консолидацию активов в Сибири. Компания, как сообщили “Ъ” источники на энергорынке, ведет переговоры с ОГК-2 «Газпром энергохолдинга» о покупке угольной Красноярской ГРЭС-2 (1,26 ГВт). Обсуждение, по словам собеседников “Ъ”, находится на продвинутой стадии. «Есть принципиальный интерес со стороны ГЭХа, сделка произойдет, если договорятся о цене»,— поясняет один из собеседников “Ъ”, не уточняя, сколько времени могут занять переговоры. В СГК и ГЭХе от комментариев о продаже Красноярской ГРЭС-2 отказались.

СГК контролирует тепловую генерацию и теплосети, входившие в состав «Кузбассэнерго» и Енисейской ТГК (ТГК-13), выделенных из РАО «ЕЭС России». Всего в компании 24 ТЭЦ и ГРЭС мощностью 10,9 ГВт по электроэнергии и 23,9 тыс. Гкал/ч по теплу. Компания не предоставляет консолидированную финансовую отчетность. В последние годы СГК активизировала сделки M&A: в начале 2018 года закрыла сделку по приобретению 78% акций СИБЭКО, сейчас завершаются переговоры по приобретению угольной Рефтинской ГРЭС у «Энел Россия» (5 июня компания проведет совет директоров, где, возможно, одобрит продажу станции). Также компания попала в новый инвестиционный цикл в энергетике в рамках программы модернизации старых ТЭС: ее Красноярские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и Томь-Усинская ГРЭС получат повышенную поддержку оптового энергорынка.

Красноярская ГРЭС-2 — единственный актив ГЭХа, расположенный во второй ценовой зоне (Сибири), ее доля выработки в ОЭС «Сибири» по электроэнергии и по мощности, как следует из годового отчета ОГК-2, составляет 2,5%. ГРЭС-2 потребляет до 3,2 млн тонн угля в год, это 2,9% от общей добычи угля СУЭКом (110 млн тонн в 2018 году). По оценке Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», около 500 МВт ГРЭС-2 по параметрам могут пройти в отбор по модернизации старых ТЭС. EBITDA Красноярской ГРЭС-2, по оценке господина Скляра, в 2019 году составила 1,2 млрд руб., ее рыночная стоимость может составить 2,8–4 млрд руб.

«Поскольку СУЭК в 2018 году заработал $2,55 млрд EBITDA, покупка станции за $60 млн не выглядит сложной»,— полагает господин Скляр.

Также СГК по-прежнему заинтересована в приобретении у «РусГидро» угольных ТЭС на Дальнем Востоке, утверждают собеседники “Ъ”. Господин Мельниченко считается бенефициаром AIM Capital SE, владеющей 40,38% Дальневосточной энергетической компании (ДЭК), контроль в которой у «РусГидро» (51,03%). Источники “Ъ” говорили (см. “Ъ” от 19 июля 2018 года), что представители бизнесмена не раз заявляли о его желании выйти из ДЭК, обменяв пакет на часть активов компании с их включением в программу модернизации.

В СГК этот вопрос не комментируют, в «РусГидро» отказались обсуждать слухи, в ФАС оперативно не ответили. В октябре 2018 года (см. “Ъ” от 3 октября), когда министр энергетики Александр Новак допустил возможность приватизации ТЭС «РусГидро» на Дальнем Востоке, в СГК “Ъ” говорили, что компании потенциально интересны угольные ТЭС, но подробно возможность их покупки не изучалась.

Старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников отмечает, что по итогам 2018 года СГК выработала примерно пятую часть электроэнергии в энергосистеме Сибири. В случае вхождения Красноярской ГРЭС-2 в контур компании, по его оценке, этот показатель мог бы увеличиться до 23%. Выкуп дальневосточных ТЭС, как отмечает господин Мельников, «выглядит логичным» в долгосрочной перспективе — «РусГидро» изначально создавалась как гидроэнергетическая компания, угольная генерация «хуже вписывается в стратегию развития компании».

Татьяна Дятел