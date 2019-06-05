«Автодоринжиниринг» выиграл тендер на строительство путепровода возле Жигулевска

Строительством путепровода на пересечении трассы М-5 «Урал» и железной дороги возле Жигулевска займется сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 2,02 млрд руб. Помимо сызранской компании в торгах участвовало ПАО «Мостотрест» из Москвы. Организация из Самарской области снизила цену контракта до 2,011 млрд руб., чем и обеспечила победу в конкурсе.

Общая протяженность нового участка автодороги составит 6,1 км. Строительство транспортной развязки должно завершиться в конце 2021 года. Конструкция инженерного сооружения предусмотрена с раздельными пролетными строениями под каждое направление движения. Протяженность эстакады превысит 400 погонных метров. Заказчиком работ предусмотрено устройство и обустройство семи съездов с основной дороги, двух примыканий к ним и двух местных проездов. В районе села Александровка Ставропольского планируется строительство подземного пешеходного тоннеля общей протяженностью 71 м. с павильонами и электроосвещением. Вдоль дороги в районе жилого сектора установят шумозащитные экраны.

Андрей Сазонов