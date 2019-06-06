Армейцы показали евростандарт

Финальная серия Единой лиги ВТБ началась с матча, в котором ее безусловный фаворит, лучший клуб Европы ЦСКА разгромил «Химки» — 106:85, которые, впрочем, отрезками выглядели не так безнадежно, как счет игры.

Финал с участием ЦСКА и «Химок» — это почти что традиция Единой лиги ВТБ. До него доходило дело в трех из четырех предыдущих сезонов, в том числе прошлом и позапрошлом. Традиция — это и убедительный выигрыш в финале слишком явных флагманов отечественного баскетбола армейцев. В 2015 и 2017 годах они всухую громили химчан в «нормальном» формате — в серии до трех побед, в 2018-м одолели в формате экспериментальном, в решающей встрече «Финала четырех».

Поводов корректировать расклад сейчас не было видно никаких. Наоборот, он, пожалуй, еще громче кричал о том, что очередное золото должно достаться ЦСКА. В конце концов, к финалу армейцы подошли на колоссальном эмоциональном подъеме — после триумфа в Евролиге, а у химчан, которые в любом случае котировались бы гораздо ниже, из-за перелома пальца ноги так некстати выбыл очень важный игрок Янис Тимма. Но заявления, раздававшиеся из штаба подмосковного клуба, с раскладом резко контрастировали. И его генеральный директор Павел Астахов говорил о том, что «Химки», обеспечив себе место в следующем розыгрыше Евролиги, куда попадает любой участник финала, «решили только часть своих задач». И что «Химки» будут играть на победу, даже понимая, насколько тяжело ее будет добиться, особенно без Тиммы. Причем не похоже было, что лукавил.

Но матч, серию открывавший, «Химки» начали жутко. Точно не такого старта ждал их тренер Римас Куртинайтис, который вернулся в команду по ходу чемпионата, заменив Йоргоса Барцокаса и быстро придумав, как сделать так, чтобы дававшие сбои игроки добавили, чтобы походили на команду, достойную Евролиги. Вчера они Куртинайтиса, уже обеспечившего, по словам Астахова, продление контракта вне зависимости от исхода венчающего сезон события, очевидно, не радовали. Отпускать фаворита на разгоне — это подписывать себе приговор. А «Химки» отпускали, оказывая минимальное сопротивление.

У подмосковной команды, правда, был неплох Алексей Швед. Но у армейцев-то неплохи были абсолютно все, а один игрок — так просто божественен. Этим игроком был ближе к лету буквально озверевший Нандо де Коло. Вчера он царил на площадке, ускользая от оппонентов и забивая трехочковый за трехочковым — первый, второй, третий… И отрыв ЦСКА вскоре зашкалил за десять очков.

«Химки», впрочем, очнулись — во многом, кажется, не только потому, что Джордан Мики показал, что и помимо Шведа у них в составе есть классные баскетболисты, не боящиеся соперника-монстра, умеющие справляться с нервами, но и потому, что на скамейку у ЦСКА присел де Коло. Хотя и в эти минуты демонстрации химчанам своего потенциала наставнику армейцев Димитрису Итудису, который свой договор с клубом уже успел пролонгировать официально, беспокоиться было особенно не о чем. Отставание «Химок» — при всех подвигах Мики — не сокращалось, оно лишь заморозилось.

А потом на площадку снова вышел де Коло и выдал порцию замечательных — простых с виду, но просчитанных до миллиметра, до мгновения — решений. А у «Химок» с меткостью по-прежнему было туго. И даже Швед, их основная надежда на чудо, нервничал и однажды стрельнул бросок-«сквозняк» — мяч выскочил за лицевую, не коснувшись дужки кольца. В общем, к большому перерыву после пары эффектных трюков от Кайла Хайнса ЦСКА нарастил превосходство до такого, которое вроде бы смело можно считать уже полноценной смертью интриги,— 53:35.

Но интрига еще брыкалась. Римас Куртинайтис в третьей четверти выпустил на площадку сверхлегкую, чуть ли не сплошь из защитников, пятерку. И этот эксперимент — вкупе с неожиданно обнаружившейся у химчан страстью и прорезавшимися трехочковыми — приносил плоды. Дистанция подтаяла. И те, кто переживал за «Химки», наверное, жутко досадовали на то, что обычно не такой уж заметный форвард ЦСКА Семен Антонов в этой двадцатиминутке забил издали четыре броска из четырех. Если бы не его «лишние» очки, можно ведь было бы и пободаться…

А так комфортный, позволявший играть спокойно перевес армейцы сохранили. И в заключительной четверти никаких проблем у них не возникало. Напротив, появилась раскованность, которая довела счет до разгромного.

Алексей Доспехов