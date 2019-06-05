Генпрокуратура обнаружила нарушения в сфере обращения с ТКО в регионах Черноземья

Генеральная прокуратура РФ нашла нарушения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Белгородской, Воронежской, Орловской и Тамбовской областях, сообщили в ведомстве. С докладом о состоянии законности в Центральном, Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах выступал на совещании в Ростове-на-Дону генпрокурор Юрий Чайка. В Белгородской области были допущены нарушения конкурсных процедур при выборе регионального оператора и заключении с ним соглашений. Региональное управление Росприроднадзора выдавало лицензии на обращение с отходами при отсутствии необходимых документов, а региональное управление Роспотребнадзора не всегда своевременно реагировало на нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в процессе сбора и утилизации отходов. Воронежская и Орловская области также отметились нарушением конкурсных процедур при выборе регоператора. Кроме того, на Орловщине, по словам Юрия Чайки, средства регионального бюджета на исполнение программ в сфере ТКО «не предусматриваются или используются неэффективно». В Тамбовской области зафиксирована ненадлежащая работа Роспотребнадзора, который, как и на Белгородчине, не всегда своевременно реагировал на нарушения.

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Александр Прытков