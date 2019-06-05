На ПМЭФ-2019 представят новый отечественный автомобиль представительского класса Aurus

В среду, 5 июня, накануне открытия XXIII Петербургского международного экономического форума, на площадке «Экспофорума» представили новинку отечественного автопрома — автомобиль Aurus Senat золотого цвета. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект «Кортеж» (бренд Aurus) представляет собой семейство автомобилей класса «люкс» для первых лиц государства. В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Инвестиции со стороны государства в его создание составили 12,4 млрд рублей.