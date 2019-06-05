Из-за быстрых платежей с помощью QR-кодов банки могут отменить программы лояльности

Запуск платежей с помощью QR-кодов в рамках системы быстрых платежей (СБП) может привести к отмене программ лояльности и кешбэка кредитными организациями, сообщил в интервью «Прайм» глава группы «Тинькофф» Оливер Хьюз. По его словам, прием к оплате платежных карт с эквайрингом (процент от покупки, который платят торговые сети за прием банковских карт) также останется, но Центробанк планирует внести существенные изменения в его тарифную политику. Если QR-коды будут массово внедряться в качестве способа оплаты, то они окажутся выгоднее для ритейлеров, а не банков.

«И это нехорошо, потому что они будут улучшать свою экономику, но клиент ничего от этого не получит, банки пострадают и, соответственно, будут отменяться кешбэки и программы лояльности»,— сказал Оливер Хьюз в интервью в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он выразил сомнение в том, что QR-коды получат большую популярность у покупателей, поскольку требуют дополнительных действий со стороны пользователя, тогда как бесконтактная оплата требует минимальных действий.

Система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале. На сегодня в ней участвуют многие крупные банки, кроме Сбербанка. Оплаты по QR-коду в рамках СБП в национальном масштабе планируется ввести во втором полугодии.

Напомним, ранее представители ЦБ сообщали, что комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут снизить к декабрю.

После того, как президент РФ Владимир Путин заявил, что высокие комиссии за эквайринг являются «квазиналогом», Банк России предложил перевести торговые предприятия на платежи с помощью QR-кода.

Подробнее об этой инициативе — в публикации “Ъ” «QR-кодом по эквайрингу».