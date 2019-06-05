Новый участок Комендантского проспекта в Петербурге построят к 2020 году

Рабочее движение на километровом участке Комендантского проспекта между Шуваловским проспектом и Глухарской улицей в Приморском районе Петербурга откроется к 1 сентября текущего года. Об этом заявил представитель подрядчика — ООО «А-Проект», сообщает пресс-служба Смольного.

Полностью завершить строительство нового участка Комендантского проспекта, а также обустроить боковые карманы и въезды во дворы планируется в 2020 году.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что к началу осени в Приморском районе также должно быть открыто автомобильное движение на участке Богатырского проспекта — от Гаккелевской до Байконурской улицы. Участок входит в Адресную инвестиционную программу комитета по строительству. Полностью строительство должно завершиться в 2020 году.