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«Аэрофлот» отменил вечерний рейс Уфа-Москва на SSJ-100

Авиакомпания «Аэрофлот» сегодня отменила вылет вечернего рейса из Уфы в Москву, который должен был выполняться на самолете SSJ-100 в 19:25. Как следует из сообщения международного аэропорта Уфы, рейс отменен по решению перевозчика из-за отмены рейса Москва-Уфа, прибытие которого ожидалось в 18:35. Пассажирам предложено пересесть на другие рейсы авиакомпании.

Ранее «Аэрофлот» отменял несколько рейсов на московском направлении из Уфы. Все они должны были выполняться на SSJ-100. «Аэрофлот» — крупнейший эксплуатант этого типа воздушного судна.

Ирина Самойлова


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