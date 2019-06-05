Довыборам дали старт

Самарская губернская дума назначила довыборы депутатов областного парламента на 8 сентября. Кандидатом на довыборах по Безымянскому округу № 11 от «Единой России» выступит Николай Митрянин — ранее советник экс-спикера губернской думы Виктора Сазонова, избравшегося по тому же округу. Директор по ремонту зданий и сооружений завода «Тяжмаш» Сергей Гринько представит «ЕР» на довыборах по Приволжскому округу № 19. Представители оппозиционных партий региона также заявили о намерении участвовать на предстоящих довыборах.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов самарской губернской думы шестого созыва назначены довыборы депутатов по Безымянскому избирательному округу № 11 и по Приволжскому избирательному округу № 19 на 8 сентября. Такое решение было принято вчера, 4 июня, на заседании областного правительства.

Кроме того, на заседании мандат депутата губернской думы получил бывший вице-губернатор Самарской области Александр Нефедов. Ранее были досрочно прекращены полномочия депутата областного парламента единоросса Сергея Денщикова. В связи с этим на заседании в понедельник региональный избирком постановил передать вакантный мандат парламентария зарегистрированному кандидату от реготделения «ЕР» Александру Нефедову. 20 мая текущего года он ушел с поста первого вице-губернатора после 12 лет работы в правительстве Самарской области. После отставки он занял пост советника губернатора.

• Прежний депутат губернской думы от Приволжского избирательного округа № 19 Валерий Троян сложил полномочия в конце февраля. Заявление об уходе парламентарий написал из-за того, что проживал в другом субъекте РФ.Валерий Троян был избран депутатом самарской губернской думы в 2011 году, тогда он стал первым заместителем председателя регионального парламента и руководителем фракции «Единой России».

В Безымянском избирательном округе № 11 необходимость довыборов возникла после того, как избранный от этого округа Виктор Сазонов скончался на 71м году жизни в сентябре прошлого года. С 2001 по 2018 годы он являлся председателем самарской губернской думы.

Кандидатом на довыборах по Безы­мянскому избирательному округу № 11 от «Единой России» 8 сентября выступит Николай Митрянин. На праймериз за него отдано 396 (51,23%) голосов из 773. Николай Митрянин является руководителем исполнительного комитета местного отделения «ЕР» Кировского района Самары, ранее был советником экс-спикера губернской думы Виктора Сазонова.

На довыборах по Приволжскому избирательному округу № 19 «Единую Россию» представит директор по ремонту зданий и сооружений завода «Тяжмаш» Сергей Гринько. На внутрипартийных выборах за него проголосовало 6436 человек, или 70,42%.

Представители оппозиционных партий региона также заявили „Ъ“ о намерении участвовать на предстоящих довыборах. Так, по информации депутата губдумы Михаила Матвеева, Безымянский райком КПРФ рекомендовал на довыборы экс-депутата областного парламента Сергея Турусина, а горкомом рекомендована кандидатура депутата Кировского райсовета Владимира Брязу. «Может быть, есть еще кандидатуры. Все это уходит потом на пленум обкома или на областную конференцию, где определяется, либо внести несколько кандидатур в бюллетень для тайного голосования, либо оставить одну. По опыту понятно, что, скорее всего, будет поддержана кандидатура Владимира Брязу с учетом того, что его рекомендует горком. Выдвижение пройдет на уровне бюро обкома либо пленума. Бюро обкома будет проходить 8 июня, пленум — 23 июня, в какой из этих дней будет проводиться выдвижение, затрудняюсь сказать»,— отметил Михаил Матвеев.

Заместитель председателя губернской думы, руководитель фракции ЛДПР Александр Степанов рассказал, что партия выдвинет кандидатов по обоим округам. «Я не буду раскрывать все карты. По Сызрани есть депутат городской думы, который поборется за это место. Есть кандидаты, которые достаточно давно в партии, есть молодые амбициозные. Мы сейчас выбираем, консультируемся с Москвой. Конкретных имен нет»,— пояснил Александр Степанов.

Ани Айвазян