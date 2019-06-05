Николай Лядин выполнил команду ФАС

Коммерческая структура ПАО «Т Плюс» и муниципальное унитарное предприятие «ЖЭС» получили статусы единой теплоснабжающей организации (ЕТО) Сызрани. «ЖЭС», находящаяся под внешним управлением, начнет прямые поставки потребителям, чьи дома зависят от муниципальных котельных. «Т Плюс» займется этим в зоне принадлежащей ему Сызранской ТЭЦ. До этого статус ЕТО около года принадлежал ООО «Энергетик», которое получило его после банкротства МУПа из-за многомиллионных долгов перед поставщиками ресурсов. Компании было передано и имущество предприятия. В начале этого года ФАС и постановила провести выбор ЕТО заново. Эксперты надеются, что прямое взаимодействие потребителей с РСО позволит улучшить качество коммунальных услуг и состояние сетей.

В минувшую пятницу глава Сызрани Николай Лядин подписал постановление о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» и МУП «ЖЭС» в зонах своего присутствия. Первому принадлежит Сызранская ТЭЦ.Муниципальное предприятие эксплуатирует более 20 городских котельных. Решение принято по итогам повторного конкурса. В начале года ФАС России обязала власти Сызрани заново провести выборы ЕТО с соблюдением всех правил. Требование антимонопольной службы было исполнено только после того, как ведомство возбудило дело в отношении городской администрации

На сайте ФАС говорится, что в июле 2018 года (после начала банкротства «ЖЭС») власти города приняли постановление о присвоении статуса ЕТО ООО «Энергетик», при этом не обеспечив соблюдение порядка выбора организации, предусмотренного законодательством.

Основной поставщик тепла в Самарской области — «Т Плюс», изначально выступал против присвоения статуса «Энергетику». По мнению компании, он не соответствовал требованиям ЕТО. «По правилам теплоснабжения в РФ, основным критерием определения ЕТО является наличие в собственности теплоисточников и сетей. „Энергетик“ этим условиям не соответствовал. Все муниципальные трубопроводы находятся на правах хозяйственного ведения МУП „ЖЭС“, которое имеет действующий договор с „Т Плюс“»,— говорят в пресс-службе ­организации.

• МУП «ЖЭС» зарегистрировано в Сызрани в 2001 году. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды. До внешнего управления МУПом руководил Василий Панасов. В 2017 году выручка организации превысила 1,3 млрд руб. Убыток составил 15 тыс. руб.

• ООО «Энергетик» создано в 2004 году в Сызрани. Бенефициаром организации указан Дмитрий Дузь, директор — Евгений Кузнецов. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.Одним из бывших совладельцев «Энергетика», по данным «СПАРК-Интерфакс», является депутат Самарской губернской думы и бенефициар ГК «Криста» Владимир Симонов. Также в списке бывших собственников фигурирует Василий Панасов.

Единой теплоснабжающей организацией «Энергетик» стал после подачи «Т Плюсом» иска о банкротстве МУП «ЖЭС». Муниципальное предприятие накопило долгов почти на миллиард рублей перед ресурсоснабжающими организациями. Основными кредиторами в деле стали «Т Плюс», ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ПАО «Самараэнерго». В ноябре прошлого года на МУПе введена процедура внешнего управления. Арбитражным управляющим назначили Наталью Гасанову. Она инициировала ряд судебных дел по возврату имущества и дебиторской задолженности предприятия. Иски о возврате долга был предъявлен и крупнейшей управляющей компании Сызрани — ООО «УК „Центр“». Как отметили на пресс-конференции «Т Плюс» в мае, муниципальное предприятие продолжает функционировать и рассчитывается по накопившимся долгам.

Как поясняет руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских, новое постановление господина Лядина предполагает, что собственники жилья будут напрямую взаимодействовать с поставщиками ресурсов: «Ресурсоснабжающая организация должна теперь сама начислять плату за потребление, собирать средства и отвечать за качество услуг. Это должно повысить собираемость платежей и положительно сказаться на качестве услуги и состоянии сетей». С ним согласен первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал: «Решение о присвоении статуса ЕТО „Т Плюс“ при оставлении некоторой зоны действия для МУП „ЖЭС“ действительно поможет создать более честную и прозрачную атмосферу на местном рынке теплоснабжения».

Как отмечает начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян, для порядка на рынке ЖКХ требуются «глубинные реформы». «Строгий контроль над закупками, ценой поставок, контроль над получением необходимых платежей потребителями и самое главное — полная подотчетность должностных лиц. Без этого все попытки как-то улучшить ситуацию в этой сфере будут тщетными. Можно сколько угодно решать какие-то локальные проблемы, но без изменения самой системы отношений никаких существенных отличий не будет»,— считает эксперт.

Сабрина Самедова