НПФ Сбербанка ищет корпоративных клиентов

Крупнейший российский негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка хочет расти в сегменте корпоративных пенсионных программ (КПП). В настоящее время он рассматривает покупки НПФ с развитыми программами. Сейчас создание новых КПП ограничено экономической ситуацией в стране. К тому же приобретение фонда с действующими программами может оказаться не дороже создания новых КПП.

НПФ Сбербанка планирует неорганический рост, рассказали три человека, близких к фонду, его контрагент и собеседник, близкий к возможному объекту покупки. Источники “Ъ” сообщили, что в качестве объекта для поглощения рассматриваются несколько довольно крупных фондов. В частности, они называют НПФ «Алмазная осень», «Атомгарант» и Национальный НПФ. Однако это не исчерпывающий список. Как указывает один из собеседников “Ъ”, «прежде всего НПФ Сбербанка интересны фонды с развитыми корпоративными программами». «Мы не исключаем возможности неорганического роста для развития корпоративного сегмента. Но сделок в стадии заключения в данный момент нет»,— заявила старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Управление благосостоянием» Наталья Алымова.

НПФ Сбербанка — крупнейший российский фонд с активами 634,3 млрд руб. Ранее основным драйвером роста НПФ было привлечение клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). В результате с начала 2012 года до конца первого квартала 2018-го он нарастил долю в сегменте ОПС с 6% до 22% (см. “Ъ” от 20 апреля 2018 года). Однако с середины 2017 года, после окончания приема Пенсионным фондом России (ПФР) заявлений через удостоверяющие центры, он прекратил массовое привлечение застрахованных лиц (см. “Ъ” от 31 июля 2018 года). После этого фонд решил развивать продажу индивидуальных пенсионных планов через сеть материнского банка, что позволило ему собрать большую клиентскую базу по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО, см. “Ъ” от 16 января 2018 года). Однако эксперимент оказался не столь удачен: большая часть клиентов не осуществляет периодические платежи по заключенным договорам (см. “Ъ” от 5 февраля). В первом квартале 2019 года, согласно отчетности НПФ, число действующих договоров по НПО с гражданами даже немного сократилось, до 1,486 млн штук. «Теперь фонд планирует сделать основную ставку на привлечение корпоративных клиентов»,— говорит один из собеседников “Ъ”. НПФ планирует органический рост во всех сегментах, утверждает госпожа Алымова.

НПФ Сбербанка и ранее поглощал фонды с успешными корпоративными пенсионными программами. В 2009–2010 годах НПФ присоединил фонд «Социальный партнер», основным учредителем которого являлся «Аэрофлот» (см. “Ъ” от 24 декабря 2009 года). В прошлом году он перевел к себе всю корпоративную клиентскую базу приобретенного ранее НПФ «ВНИИЭФ-гаранта», в котором, в частности, формировал свою корпоративную программу Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

В основном акционере НПФ «Алмазная осень» компании АЛРОСА заявили, что фонд давно переведен в список непрофильных активов. «Сейчас рассматривается такой формат отчуждения НПФ, при котором АЛРОСА останется в управлении фондом и будет влиять на принятие решений»,— заявил представитель компании (см. “Ъ” от 17 сентября 2018 года). В концерне «Росэнергоатом», которому принадлежит более 50% акций НПФ «Атомгарант», заявили, что не продают и не планируют продавать фонд. Опроверг информацию о планах к продаже НПФ и его гендиректор Виктор Китаев. Не подтвердил, но и не опроверг возможную продажу своей доли в фонде представитель пенсионного дивизиона группы «Ренова» (ей принадлежит более 30% «Атомгаранта»). Акционеры Национального НПФ и сам фонд не ответили на запрос “Ъ”.

«Если ты стремишься на рынок КПП, то гораздо проще взять в управление уже действующую программу, чем убеждать клиентов создавать ее с нуля,— говорит гендиректор консалтинговой компании "Пенсионные и актуарные консультации" Евгений Якушев.— Создание новой программы — это затраты, сравнимые с покупкой корпоративного НПФ: надо авансировать расходы на ее разработку, внедрение, коммуникации с клиентом и сотрудниками и т. п.». К тому же, по его словам, в нынешних экономических условиях многие предприятия не готовы внедрять программы долгосрочного стимулирования своих работников.

Илья Усов, Наталья Скорлыгина