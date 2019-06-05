Toyota обошлась без двигателей

По данным “Ъ”, российские автопроизводители остались недовольны условиями, на которых Toyota смогла согласовать свой специнвестконтракт (СПИК). Японский концерн не планирует создавать производства двигателей или коробок, в отличие от ряда производителей массового сегмента, и теперь, по словам источников “Ъ”, те задумались о снижении собственных обязательств. В то же время Toyota не сможет претендовать на господдержку наравне с производителями, которые пообещали более высокую локализацию.

Ряд российских производителей остались недовольны одобрением заявки Toyota на СПИК (дает налоговые льготы в обмен на инвестиции). Источник, близкий к акционерам АвтоВАЗа, сказал “Ъ”, что СПИК с Toyota не предусматривает существенного роста локализации, организации производства двигателей или других новых технологий, которые могли бы освоить российские поставщики. Это «крайне обескураживает партнеров АвтоВАЗа по СПИК и других крупных автопроизводителей и, скорее всего, заставит их пересмотреть свои обязательства по локализации, чтобы конкурировать на равных с Toyota», считает он.

У Toyota в РФ есть завод в Санкт-Петербурге, где собираются модели Camry и RAV4. В рамках СПИК концерн обновит модельный ряд и проведет модернизацию мощностей. Как писал “Ъ” 29 марта, общие инвестиции составят 20 млрд руб. за десять лет. Успеть подписать СПИК нужно до июля, чтобы получить доступ к промсубсидиям (де-факто компенсации утильсбора), без них производство в РФ будет нерентабельным.

Другой источник “Ъ”, близкий к АвтоВАЗу, и источник “Ъ”, близкий к Renault, подтвердили обеспокоенность компании ситуацией. «Если это так, то в будущем местные поставщики автокомпонентов могут потерять значительные объемы»,— добавил близкий к АвтоВАЗу собеседник “Ъ”. Toyota локализовала все, что можно было сделать своими силами, и далее планирует приобретать компоненты у локальных поставщиков, это, наоборот, даст рост объемов закупок в России возражает еще один источник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения СПИК концерна.

«Перед автопромом поставлены цели по локализации, чтобы перейти от режима сборки, которому на протяжении многих лет правительство создавало благоприятные условия, к производствам с высоким уровнем переработки,— сказала “Ъ” вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева.— Правительство вправе допустить компромисс, но только один раз, и таковой уже состоялся ранее, а два компромисса — это уже не правила, а дорога в хаос». В чем состоял первый компромисс, она не уточнила. Сравнительно менее глубокую локализацию предполагают СПИК «Мазда Соллерс» и Mercedes-Benz, говорят собеседники “Ъ”, но российские производители не выступили против этих СПИК.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» говорит, что исходно в рамках СПИК не было единых условий и жестких критериев, что «создало перекос». Toyota работает в более высоком ценовом сегменте, и пересечения с модельным рядом альянса минимальные, добавляет он. Сергей Удалов из «Автостата» отмечает «потенциальную конкуренцию» между RAV4 и Nissan X-Trail.

Минимальные требования, на которых правительство сегодня готово заключить СПИК в легковом сегменте,— сварка и окраска. Но в ряде легковых СПИК, заключенных в конце 2018 года, есть более высокие обязательства: в СПИК АвтоВАЗа, куда привлечены другие участники альянса, планируется продолжить локализацию двигателей и создать совместное с японской JATCO производство бесступенчатой коробки передач. Hyundai обещает выпускать двигатели и коробки передач.

Впрочем, по новой системе господдержки (“Ъ” писал о ней 30 мая) именно значительные обязательства в рамках СПИК позволят держателям таких контрактов претендовать на широкий спектр мер господдержки, например к госзакупкам, говорит источник “Ъ” на рынке. Toyota не сможет участвовать в них без значительного роста локализации. Промсубсидии, доступ к которым гарантирует СПИК, господдержкой, по сути, не являются, уточняет собеседник “Ъ”.

Ольга Никитина