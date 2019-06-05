СКР не расстается с Сергеем Коробовым

Как стало известно “Ъ-Урал”, адвокаты бывшего заместителя губернатора Тюменской области Сергея Коробова не смогли добиться прекращения уголовного дела своего доверителя. Они указывали на то, что ранее вступил в законную силу приговор бывшему главе дирекции строительства специальных объектов региона Михаилу Мезенцеву, осужденному на восемь лет лишения свободы за получение взятки в размере $845 тыс. Тогда суд посчитал, что чиновник действовал без соучастников, одним из которых, по версии следствия, является Сергей Коробов.



Адвокаты Сергея Коробова, находящегося с 2012 года в международном розыске, в мае потребовали от следствия прекращения уголовного дела. Получив отказ в СКР, они обратились в Ленинский райсуд Екатеринбурга (по месту нахождения следственного органа), но суд отказался рассматривать жалобу по существу. Апелляционная инстанция Свердловского облсуда оставила решение нижестоящего суда в силе.

По версии следствия, Сергей Коробов возглавлял компанию «Строймонтаж», которая стала победителем госзаказа на 2,3 млрд руб. строительства и наполнения медоборудованием первой и второй очереди онкологического диспансера. В госконтракте было прописано, что победитель должен установить комплект медицинского оборудования для центра позитронно-эмиссионной томографии за $32,8 млн (964 млн руб.). По мнению следствия, данная цена была искусственно завышена на $4 млн, так как эти деньги должны были в качестве отката пойти Михаилу Мезенцеву и Сергею Коробову от поставщика медоборудования — директора компании Lamitec-Medicals GmbH (Германия) Владимира Райзвиха. По мнению следствия, Сергей Коробов в 2008–2011 годах стал пособником в получении господином Мезенцевым взятки (ст. 290 УК РФ), а также принимал участие в растрате бюджетных средств (ст. 160 УК РФ), которые были необоснованно выделены на томограф (те самые $4 млн).

В 2012 году Сергей Коробов скрылся от следствия, его дело было приостановлено, он объявлен в международный розыск. Дело его предполагаемого подельника Михаила Мезенцева дошло до Калининского райсуда Тюмени, который в мае 2017 года вынес приговор: восемь лет лишения свободы и штраф 50,8 млн руб. Решение суда прошло апелляционную инстанцию и вступило в законную силу. При этом оказалось, что суд по требованию гособвинения исключил из уголовного дела квалификацию о том, что господин Мезенцев получал взятку через посредников. Кроме того, суд полностью оправдал чиновника по обвинениям в растрате бюджетных средств, оказалось, что сам он не имел возможности единолично распоряжаться деньгами, направленными на госконтракт, а цену на закупку томографов проверяли специальные ревизионные комиссии, которые согласились с завышенной, по версии следствия, ценой оборудования.

По мнению опрошенных “Ъ-Урал” экспертов, решение судов, отказывающихся рассматривать вопрос о закрытии дела без личного присутствия подсудимого, вполне обосновано. «В соответствии со ст. 90 УПК, вступившей в законную силу, приговор или решение суда не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле. В связи с этим должно происходить полное расследование обстоятельств дела и их доказывание»,— пояснил почетный адвокат России Ярослав Загоруйко.

Игорь Лесовских