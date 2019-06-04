РБК: в РКК «Энергия» украли три мешка плат для космических приборов

Во время майских праздников 1–5 мая в ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве было похищено оборудование для космической техники, в том числе модуль для российского сегмента МКС, сообщает РБК со ссылкой на источник. В госкорпорации подтвердили эту информацию. «Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО "РКК "Энергия" им. С. П. Королева" нам известен. Все материалы по факту незаконного проникновения переданы в органы МВД России для принятия процессуального решения»,— заявил пресс-секретарь РКК «Энергия».

Источник рассказал, что речь идет о краже швейцарских приборов и электронных плат для космической техники, включая научно-энергетический модуль для российского сегмента МКС. «Унесли три мешка плат. После произошедшего на месте происшествия установили сигнализацию»,— сказал он. По информации РБК, стоимость похищенного оценить сложно: одна плата может стоить от сотни тысяч до миллиона рублей. При этом реализовать оборудование за те же деньги не получится — платы ценны только для космической отрасли, отмечает издание. Источник «Интерфакса» утверждает, что украденное уже сдали в пункт сбора цветного металла в Подмосковье.

По словам собеседника РБК, неизвестные попали на камеры видеонаблюдения. Другие подробности инцидента и размер ущерба не раскрываются. Полиция ведет доследственную проверку.

В марте РКК «Энергию» возглавил Николай Севастьянов, руководивший корпорацией в 2005–2007 годах. Тогда он ушел «из-за несовпадения взглядов на развитие пилотируемой космонавтики» с тогдашним руководством отрасли. Сейчас основной его задачей стало вывести корпорацию из тяжелого финансового кризиса — долговая нагрузка «Энергии», по словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, составляет 30 млрд руб.

Подробнее о назначении — в материале “Ъ” «Долг позвал в "Энергию"».