Azino 777 проиграло рекламное лидерство

Онлайн-казино Azino 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем рунета. За год компания опустилась с первого места рейтинга Mediascope на 60-е. Azino — виртуальное казино, работающее нелегально. Но несмотря на это, в прошлом году по объему рекламы в Сети компания обогнала таких международных гигантов, как PepsiCo и Mars.

Сейчас в тройке лидеров другая нелицензированная компания — букмекер 1XBet. Это популярный ресурс, где пользователи делают ставки на спорт, пояснил президент Первой саморегулируемой организации букмекеров России Юрий Красовский: «Они являются спонсорами футбольной команды “Локомотив”. Это популярный ресурс, так как основную часть своей рекламы они размещают в интернете, например, на YouTube. Раньше у них была очень сильная агрессивная реклама, куда входили “серые” ресурсы с сериалами, правда, сейчас она утихла. В это было вложено очень много денег».

На активность рекламодателей в сети очень повлиял меморандум, который в ноябре прошлого года подписали правообладатели и интернет-компании. По их запросу блокируются пиратские ресурсы, а именно они являются основными площадками, где крутят свои ролики нелегальные казино и букмекеры. Например, в начале прошлого года Azino 777 рекламировалось почти на 700 сайтах, а сейчас только на 150. Компания 1XBet тоже долго не продержится в лидерах рекламодателей, заверил генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин: «За прошедшие полгода довольно много пиратских сайтов попало под блокировку. Кроме того, большая часть ссылок была внесена в реестр, то есть ссылки на них были удалены из поисковой выдачи. А с учетом того как учитываются показы рекламы, то снижением трафика пиратских сайтов и обусловлено уменьшение количества показов рекламы. То, что вместо Azino777 теперь рекламируются другие сервисы, нас тоже категорически не устраивает, и скоро мы совместно с ФНС и ФАС об этом уважаемым букмекерам сообщим».

Надзор за организаторами азартных игр в России осуществляет Федеральная налоговая служба. Именно ее эксперты решают, можно ли размещать рекламные ролики в рунете. Не прошедшие отбор сайты вносятся в Единый реестр запрещенной информации. По требованию ФНС туда, например, были включены более 3,5 тыс. сайтов, на которых рекламировалось Azino 777.

Светлана Белова