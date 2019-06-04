«Ростех» выпустил новый фотоаппарат «Зенит» стоимостью 460 тысяч рублей

Российский холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» официально начал продажи дальномерной камеры «Зенит М». Фотоаппарат был разработан Красногорским заводом им. С. А. Зверева (ранее Красногорский механический завод (КМЗ)) и немецким производителем оптики Leica Camera AG на базе камеры Leica M (Type 240). Объем партии составил 500 штук (полностью распродан по предзаказу), стоимость — 460 тыс. руб.

Камера может изменять светочувствительность в диапазоне от 100 до 6,4 тыс. и способна вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду. Модель оснащена объективом «Зенитар» 35 мм f/1.0, состоящим из металла и стекла.

Малоформатный фотоаппарат «Зенит» выпускался на КМЗ с 1952 по 1956 годы. Позже фотоаппарат с различными доработками производился вплоть до начала 2000-х годов, пока не был снят с производства в 2005 году. «Зенит» экспортировали во многие страны, включая Германию, Италию и Францию.