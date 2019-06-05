В смерти полицейских нашли личный мотив

По факту смерти двух полицейских в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Их тела с огнестрельными ранениями были обнаружены в понедельник в машине и помещении опорного пункта ОМВД по Ноябрьску. Также от огнестрельных ранений погибла жена одного из них. По предварительным данным полиции, трагедия произошла на почве личного конфликта. Некоторые источники утверждают, что причиной конфликта стала ревность.



Сотрудники центрального аппарата МВД выехали в Ноябрьск для изучения обстоятельств гибели двух участковых уполномоченных полиции местного ОМВД, чьи тела были найдены с огнестрельными ранениями. На место происшествия также прибыл начальник УМВД по ЯНАО генерал-майор полиции Александр Удовенко. «По предварительным данным, трагедия произошла на почве личного конфликта между сотрудниками, не связанного со служебной деятельностью»,— сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО. В полиции добавили, что результатом служебной проверки станет привлечение к ответственности должностных лиц, «ответственных за морально-психологическую подготовку в подразделении».

Тела полицейских с огнестрельными ранениями были обнаружены 3 июня: одно в припаркованном за котельной поселка СМУ-10 автомобиле, второе в помещении опорного пункта ОМВД по Ноябрьску. Кроме того, в квартире одного из них находилось тело жены, также с огнестрельными ранениями.

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по ЯНАО возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). К работе на местах происшествия были привлечены три следственно-оперативные группы. Кроме того, в Ноябрьск дополнительно командированы специалисты отдела криминалистики следственного управления.

По данным телеграм-канала о происшествиях «112», погибли старший лейтенант Владимир Анчугов и лейтенант Андрей Мучаев. Авторы канала уверены, что полицейские недавно поссорились. Причиной стала ревность: один из них узнал, что другой «похаживает к его жене». В машине погибшего якобы была оставлена предсмертная записка с объяснением произошедшего. В правоохранительных органах эту информацию не комментируют.

Мария Арабей