Медведев утвердил план по «регуляторной гильотине»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план по реализации механизма «регуляторной гильотины», который должен избавить предпринимателей от лишних проверок, сообщается на сайте правительства. План предусматривает подготовку нового закона о контрольно-надзорной деятельности и создание новой структуры нормативного регулирования.

Главная задача законопроекта, который вступит в силу к 2021 году,— постепенно перейти от «карательной» тактики контролеров к «профилактике» нарушений. «Регуляторная гильотина» предлагает избавиться от избыточных, неэффективных и устаревших обязательных требований к бизнесу. Непересмотренные требования предлагается признать утратившими силу, которые затем будут отменены.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Чертеж регуляторной гильотины».