Около 500 полотен живописи и графики пополнят фонды Оренбургского музея ИЗО

Министр культуры России Владимир Мединский передал директору Оренбургского областного музея изобразительных искусств Юрию Комлеву приказ о пополнении фондов учреждения. Картины были переданы в дар из коллекции Международной конфедерации союза художников. Церемония вручения прошла на XXI Международном фестивале «Интермузей» в Москве, сообщает правительство Оренбургской области.

«Теперь собрание Оренбургского областного музея изобразительных искусств пополнят 499 живописных и графических полотен выдающихся мастеров: Бруни (1920-1995), Голицына (1928-2007), Кукрыниксов (1925-1990), Митурич-Хлебникова (1925-2008), Митрохина (1883-1973), Пахомова (1900-1973) и многих других»,– говорится в сообщении.

Оренбургский музей ИЗО вошел в список семи ведущих выставочных площадок страны, которые получили картины из коллекции Международной конфедерации союза художников. Кроме него, графические и живописные полотна получили Тверской, Белгородский, Воронежский, Омский, Смоленский и Самарский музеи.

Георгий Портнов