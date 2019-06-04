«Единая Россия» получила в 2018 году более 7,2 млрд рублей

Центризбирком России обнародовал данные сводного финансового отчета политических партий за 2018 год. «Единая Россия» получила на осуществление уставной деятельности более 7,2 млрд руб., большая часть из которых — средства федерального бюджета (4,3 млрд руб.). С учетом остатка от предыдущего периода (1,4 млрд руб.) и поступлений в виде «иного имущества» (666,7 млн руб.) у «Единой России» было 9,2 млрд руб.

Если говорить о тратах за отчетный период, то партия израсходовала около 7 млрд руб. Средства пошли на: содержание региональных отделений (более 2,5 млрд руб.), на избирательные фонды, фонды референдума (1,8 млрд руб.), содержание руководящих органов партии (более 954 млн руб.), пропагандистскую деятельность (739 млн руб.), благотворительность (697 тыс. руб.).

На втором месте по доходам — КПРФ, которая располагала в 2018 году 4,1 млрд руб. (с учетом остатка от предыдущего периода — 1,4 млрд руб., поступление на осуществление уставной деятельности — 2,6 млрд руб., поступлений в виде «иного имущества» — 140 млн руб.). Расходы партии составили около 1,7 млрд руб. На содержание региональных отделений партии было потрачено 575 млн руб., на пропагандистскую деятельность 258 млн руб., на содержание руководства партии 194 млн руб., на благотворительность 9,8 млн руб.

Тройку самых богатых партий замыкает ЛДПР, которая на осуществление уставной деятельности получила 1,7 млрд руб. (1,6 млрд руб. из средств федерального бюджета). Всего у ЛДПР было 2,06 млрд руб. (остаток — 244 млн руб., поступления в виде «иного имущества» — 160 млн руб.). Израсходовано было 1,7 млрд руб. (перечислено в избирательные фонды — 253 млн руб., затрачено на пропаганду — 1,3 млрд руб., ушло на содержание руководства партии — 107 млн руб.).