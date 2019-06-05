Старообрядческие купола не вписались в Олимпийский парк

В Сочи возник конфликт вокруг строящегося старообрядческого храма в Имеретинской низменности. Мэрия подала в суд иск о сносе церкви, заявив, что ее высота не соответствует градостроительным нормам. Первое слушание пройдет 16 июля. Руководство религиозной общины ссылается на разрешение, выданное в период действия других правил землепользования и застройки. По данным староверов, спор возник при участии фонда «Талант и успех», который пожаловался на нарушения при возведении храма.



В Имеретинской низменности Сочи приставы опечатали ворота строящегося храма Успения Пресвятой Госпожи Богородицы, рассказал “Ъ” иерей Артемий Ефимов (местная община древлеправославной церкви). «Сначала приставы полностью запретили вход на территорию стройки, но затем, после длительных переговоров, верующим было разрешено раз в неделю служить в здании молебны»,— пояснил священник. В администрации города ограничились сообщением о том, что глава муниципалитета Анатолий Пахомов в понедельник встретился с отцом Артемием. «Они обсудили сложившуюся ситуацию и договорились продолжить диалог. Стороны выразили уверенность, что в итоге будет найдено взаимоприемлемое решение в рамках действующего законодательства»,— сообщили в пресс-службе мэрии.

Как стало известно “Ъ”, на прошлой неделе Адлерский суд Сочи арестовал недостроенный объект и земельный участок в ходе подготовки к судебному процессу: мэрия настаивает на сносе недостроенного храма из-за отклонения от разрешенных параметров застройки. Дата первого слушания назначена на 16 июля, пояснили “Ъ” в суде.

Проект храма с куполами общей высотой 27 м был предложен староверам мэрией Сочи и согласован в 2009 году тогдашним главным архитектором города Олегом Шевейко.

Действовавшие на тот момент правила землепользования и застройки (ПЗЗ) устанавливали в Имеретинской низменности максимальную высоту зданий в 30 м. «Община на свои средства начала строительство,— рассказал “Ъ” Артемий Ефимов.— В тот момент, когда были выведены стены, градостроительные нормы изменились, и теперь здания вблизи Олимпийского парка не могут превышать 12 м. Мы не согласны с тем, что общине нужно демонтировать возведенное строение и заново согласовать проект: мы настаиваем на том, что нормы ПЗЗ не имеют обратной силы». В 2018 году суд зарегистрировал право собственности общины на недостроенное храмовое здание.

По словам священника, неформальным инициатором спора о судьбе храма является образовательный фонд «Талант и успех», который работает в центре «Сириус» на территории Имеретинской низменности. В распоряжении общины оказалась копия письма руководителя фонда Елены Шмелевой на имя вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака. По мнению руководства фонда, в непосредственной близости от центра ведется самовольное строительство церкви и культурно-исторического центра «Некрасовское-Сочи». Госпожа Шмелева просит вице-премьера Козака взять под личный контроль ситуацию с соблюдением в Имеретинской низменности градостроительных норм.

В пресс-службе образовательного фонда «Талант и успех» “Ъ” пояснили, что их обращение связано с нарушением общиной требования по высотности зданий и вообще с отсутствием проекта строительства, прошедшего экспертизу. «Фонд только что закончил строительство школы с соблюдением всех норм,— сообщили в организации в ответ на запрос “Ъ”.— К этому мы призываем и других застройщиков. Мы не выступали с призывами о сносе. Храм нужен, но безопасность важнее всего, это наша общая ответственность — и перед прихожанами, и перед другими жителями».

Община прихожан древлеправославной церкви существует в Сочи с начала XX века. Предки сочинских староверов переселились в Имеретинскую низменность из Османской империи и жили, в частности, в Некрасовском. В советское время у староверов не было собственного храма. В ходе подготовки к Олимпийским играм часть села Некрасовское была снесена, жителей расселили в разных районах Сочи. Всего в городе проживают около 200 семей староверов.

Анна Перова, Краснодар