Прикамье посетит личный духовник патриарха

В Пермь с четырехдневным визитом прибудет схиархимандрит Илий (Ноздрин), священнослужитель Русской православной церкви, личный духовник патриарха Московского Кирилла. По данным секретаря Пермского епархиального управления Андрея Литовки, схиархимандрит Илий будет находиться в Перми с 13 по 16 июня. Как ожидается, сановник примет участие в конференции «История царского дома Романовых», посетит Белогорский монастырь, пообщается с братией. Кроме того, он собирается провести два служения — в Богоявленском и Троице-Стефановом мужских монастырях.

Духовник патриарха приедет в Пермь в личном прицепном вагоне из Кирова. Как пояснил Андрей Литовка, цель визита — просветительская. Наставник привезет с собой много литературы, которую он намерен раздать в Перми. Он собирается также плотно пообщаться с молодежью.

Ранее сообщалось, что летом Пермь может посетить сам патриарх Кирилл. По информации Андрея Литовки, пока такой визит не запланирован. По одной из версий, глава РПЦ решил не посещать Пермь до того момента, пока здание Спасо-Преображенского кафедрального собора в Перми занимает Пермская художественная галерея.