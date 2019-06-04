В Арамиле сгорел склад на площади 1,5 тысячи квадратов

В ночь на 4 июня на двух складах в Арамиле (Свердловская область) произошел пожар. Огонь охватил 1,5 тыс. кв. м. В региональном управлении МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 2.57. На месте работали 21 единица техники и более 50 спасателей. Пожар удалось ликвидировать в течение трех часов. Пострадавших в результате пожара нет.

Огонь повредил два склада с лакокрасочной продукцией. «Из-за высокой температуры произошла разгерметизация бочек с горюче-смазочными материалами, в результате чего происходили хлопки и вспышки пламени, что способствовало увеличению площади горения»,— говорится в сообщении. По данным МЧС, сейчас спасатели проводят проливку и разбор сгоревших конструкций.

Для контроля за состоянием воздуха в районе пожара работала инженерно-химическая лаборатория. Угрозы для населения и окружающей среды нет. Ближайшие жилые дома от места пожара находятся на расстоянии 1 км.