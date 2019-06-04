Владелец BitTorrent купил обед с Баффеттом за $4,6 млн

Основатель криптовалюты Tron и владелец торрент-трекера BitTorrent Джастин Сан сообщил, что стал победителем благотворительного аукциона. За право пообедать с главой Berkshire Hathaway миллиардером Уорреном Баффеттом он заплатил более $4,568 млн.

«Я также приглашаю лидеров рынка технологии блокчейн встретиться с титаном инвестиций. Я надеюсь, что это принесет пользу всем»,— написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что на ежегодном благотворительном аукционе, участники которого делают ставки, чтобы получить право на обед с миллиардером, поставлен очередной рекорд в $4,568 млн. Таким образом, вырученная на аукционе сумма намного превышает предыдущие рекорды, установленные в 2012 и 2016 годах,— по $3,458 млн. Всего в ходе аукциона, завершившегося 31 мая, было сделано 18 заявок от пяти участников. Изначально имя победителя не называлось.